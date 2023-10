“De Paul cambierebbe la Juve”: Giuntoli al lavoro

Anche De Paul tra i profili valutati da Giuntoli: “Cambierebbe la Juventus, gli manca proprio un giocatore come lui”

Nel mercato di gennaio la Juventus si appresta ad essere una delle protagoniste: dovendo fare a meno di Nicolò Fagioli e probabilmente anche di Paul Pogba, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna stanno lavorando per rinforzare il centrocampo. Tra i profili presi in esame dalla dirigenza bianconera c’è anche Rodrigo De Paul.

Ne ha parlato anche Valon Behrami, ai microfoni di Tuttosport. L’ex centrocampista ha giocato con l’argentino ad Udine e lo consiglia alla Vecchia Signora: “Stravedo per lui, è un giocatore che cambierebbe la squadra. Alla Juventus manca proprio un profilo come lui, non basterebbe per passare in pole nella corsa scudetto, ma muterebbe la faccia della squadra in entrambe le fasi”. Behrami, poi, ha fiducia in Allegri: “Ha individuato la chiave migliore e la sta utilizzando, capire chi si ha a disposizione e valorizzarne le doti è un segno di grande intelligenza”. Intanto, Giuntoli è al lavoro.

“De Paul è il profilo che manca alla Juve”: ecco su chi sta lavorando Giuntoli

L’analisi di Valon Behrami su Rodrigo De Paul è condivisibile, ma da qui a riuscire a convincere l’Atletico Madrid ce ne passa. Ecco perché Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna stanno lavorando su più fronti.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nei giorni scorsi, al momento i Colchoneros non sono disposti a lasciar partire in prestito l’argentino, così la Juve sta provando a portare Samrdzic a Torino. L’Udinese, a differenza dell’Atletico, è maggiormente disposta a ragionare sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto in estate.

Un’eventualità gradita alla Juventus, che sposterebbe l’investimento alla prossima estate, ma che nel frattempo avrebbe già a disposizione un giocatore importante per questa stagione. A due punti dalla vetta della classifica, infatti, i bianconeri stanno tornado a respirare aria di scudetto e un rinforzo nel mercato di gennaio potrebbe aiutare in questo senso. Su Samardzic, Behrami ha dichiarato: “Per qualità potrebbe stare nella rosa della Juventus, anche se non lo vedrei subito titolare. Quella maglia ha un peso diverso dalle altre, lì ogni gara è un esame e non puoi concederti pause”.