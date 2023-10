Brekalo, la risorsa in più per l’attacco della Fiorentina

Brekalo è un giocatore della Fiorentina; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto dell’esterno offensivo

La Fiorentina, dopo i buoni risultati ottenuti nella scorsa stagione, vuole essere nuovamente grande protagonista sia in campionato sia nelle coppe. In Serie A sta dimostrando di poter dar fastidio a tutti ed essere protagonista fino alla fine; per quanto riguarda Conference e Coppa Italia, la voglia è quella di provare ad arrivare in fondo anche se entrambi i cammini non sono per nulla semplici.

I viola stanno dimostrando di grandi potenzialità a livello offensivo; una squadra che, fino a questo momento, ha mandato in gol tanti giocatori diversi. Bisogna anche sottolineare una delle grandi caratteristiche di questa squadra, ovvero la capacità di fare il proprio gioco sempre e comunque, indipendentemente dall’avversario. Una caratteristica che può portare non poche soddisfazioni alla Fiorentina; tra i protagonisti del club troviamo anche Brekalo.

Come ha giocato Brekalo l’ultima partita di campionato: Fiorentina Empoli

L’ultima partita di campionato della Fiorentina è stata la sfida contro l’Empoli; un match che poteva portare i viola ancora più in alto in classifica e invece i viola non sono riusciti a conquistare i tre punti. Passo falso importante ma che non toglie nulla al campionato, fatto fino a questo momento, dai ragazzi di Italiano.

Uno dei protagonisti del match è stato Brekalo; l’esterno offensivo della Fiorentina ha disputato una buona partita anche se non è riuscito a mettere in difficoltà la difesa avversaria come ci si poteva aspettare da un giocatore delle sue qualità.

Fantacalcio: i voti di Brekalo

Il classe 1998 è un giocatore molto importante per la Fiorentina e il sistema di gioco di Italiano ma bisogna anche sottolineare il suo impatto a livello fantacalcistico. L’esterno offensivo, infatti, può fornire un contributo importante sia a livello di assist sia per quanto riguarda i gol. L’esordio in campionato è arrivato alla partita contro il Genoa dove ha fornito una buonissima prestazione mettendo in mostra le proprie qualità; a livello di voto si è guadagnato un bel sette.

Le successive due partite, contro Lecce ed Inter, sono state chiuso con un cinque e mezzo; due buone prestazioni specialmente in casa dei nerazzurri dove i viola hanno fatto fatica ad imporre il proprio gioco. L’esterno offensivo si è rifatto in casa con l’Atalanta; ha ricevuto un bel sei frutto di una partita dove ha messo in difficoltò la difesa avversaria grazie alle sue abilità nell’uno contro uno. Arriviamo alla trasferta di Udine, un match vinto di carattere e grazie alle parate del portiere; Brekalo fornisce una buona prestazione e si guadagna un altro sei.

Assente contro il Frosinone, l’esterno offensivo torna per la partita casalinga contro il Cagliari ed ottiene la sufficienza piena grazie ad una partita giocata a buonissimi livelli. In casa dei campioni di qualità è arrivata la prima soddisfazione a livello di bonus con la rete del momentaneo uno a zero. La prestazione gli è valsa un ben dieci; concludiamo con la sfida con l’Empoli dove riceve un cinque e mezzo.

Brekalo come ha commentato su Instagram

L’esterno offensivo della Fiorentina, come tanti sui colleghi, ha un profilo Instagram dove va a commentare i risultati della squadra. L’ultimo post risale al successo in casa del Napoli dove il giocatore è stato grande protagonista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Josip Brekalo (@josip_brekalo)

Brekalo nella probabile formazione di Lazio Fiorentina

La prossima partita della Fiorentina sarà un match per nulla semplice; il club viola affronterà, all’Olimpico, la Lazio. Fare punti non sarà facile considerando le qualità dei biancocelesti e la loro voglia di rivalsa dopo il passo falso in Champions League. Sarà un match tra due squadre con propensione offensiva e la voglia, da parte di entrambe, di fare la partita.

Tra i protagonista troviamo, senza ombra di dubbio, Brekalo; l’esterno offensivo può andare a mettere in difficoltà la difesa avversaria e può dare un contributo determinante all’interno della partita. Andiamo a vedere la probabile formazione della Fiorentina con la presenza, dal primo minuto, dell’attaccante. Terracciano; Biraghi, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi; Duncan, Arthur; Brekalo, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran.

Brekalo nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo detto dell’importanza di Brekalo all’interno della Fiorentina ma anche da un punto di vista del Fantacalcio. L’esterno, infatti, può andare a regalare diverse soddisfazioni a chi ha deciso di puntare su di lui. Vediamo le statistiche aggiornate, fino a questo momento, di Brekalo.

Gol: uno

Assist: nessuno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.43

Brekalo e il contributo che può dare alla Fiorentina

La Fiorentina, lo ha dimostrato in queste prime giornate sia di campionato sia di Conference League, sta facendo vedere grandi qualità offensive. I viola trovano la via del gol con estrema facilità e questo merito deve essere attribuito ad un tecnico che è riuscito ad inculcare la propria idea di gioco.

Tra i grandi protagonisti della Fiorentina non possiamo non menzionare Brekalo; l’esterno offensivo è fondamentale per le rotazioni di Italiano considerando come la squadra scende in campo ogni tre giorni. La sua qualità nell’uno contro uno e la capacità di saltare costantemente l’uomo rappresentano un punto di forza importante per i viola. Gli obiettivi della Fiorentina sono di livello e, per raggiungerli, un giocatore come Brekalo può essere fondamentale.