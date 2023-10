Walter Mazzarri e il grande annuncio: “Sono pronto”

Walter Mazzarri, ex allenatore tra le altre di Inter e Napoli, è pronto a rimettersi in gioco e aspetta solamente la chiamata giusta

Dopo nove giornate di Serie A sono già tre le squadre che hanno deciso di cambiare allenatore; dopo l’Empoli (via Zanetti dentro Andreazzoli) e la Salernitana con Inzaghi che ha sostituito Sousa, è stato il turno dell’Udinese. Il club friulano, dopo il pareggio per uno a uno contro il Lecce, ha deciso di sollevare Sottil dall’incarico di tecnico affidandosi a Cioffi con la speranza di cambiare passo ed iniziare a risalire la classifica.

Tra gli allenatori ancora senza squadra troviamo Walter Mazzarri che, nella sua carriera, si è seduto su panchine importanti come quelle di Napoli ed Inter togliendosi grandi soddisfazioni specialmente alla guida del club partenopeo. L’ultima esperienza in Italia, alla guida del Cagliari, non è andata nel migliore dei modi ma parliamo di un tecnico che ha sempre dimostrato di poter far bene con la propria idea di gioco.

Negli ultimi tempi si era parlato di un possibile ritorno di Mazzarri sulla panchina del Napoli considerando le difficoltà dei partenopei con risultati non proprio positivi. Voci che sono state confermate dallo stesso tecnico a Radio Cusano Campus. “Al momento sono tranquillo, hanno vinto e la situazione sembra rientrata“. Il riferimento, ovviamente, è alle ultime partite giocate dal Napoli con i ragazzi di Garcia ad aver ottenuto tre punti importanti sia in campionato sia in Champions League.

Walter Mazzarri e il futuro: “Mi rimetto in gioco”

Come abbiamo detto, dunque, Walter Mazzarri sembrava poter tornare in Serie A alla guida del Napoli; gli ultimi risultati dei partenopei, però, hanno cambiato le carte in tavola con la società pronta a dare fiducia a Garcia per il proseguo della stagione. Una situazione che non sembra escludere, a priori, il ritorno dell’ex tecnico dell’Inter.

“Mi rimetto in gioco” la dichiarazione forte di Mazzarri che poi ha continuato: “Uscirà una mia intervista e dirò delle cose“. La curiosità è veramente alta e, da quanto sembra, sul tecnico sembra esserci l’interesse di Verona e Cagliari. Parliamo di due squadre che non stanno attraversando un momento felicissimo.

I rossoblù occupano l’ultimo posto della classifica con tre punti e hanno bisogno di un rapido cambio di passo mentre gli scaligeri, dopo il buonissimo inizio, sono entrati in una spirale negativa e hanno totalizzato un punto nelle ultime cinque partite. Due squadre, dunque, in difficoltà e che potrebbero anche optare per un cambio di guida tecnica: sullo sfondo Mazzarri pronto a rimettersi in gioco.