Tutti contro Pioli, il Milan è sparito: “Non ci è mai riuscito”

La pesante sconfitta contro il Psg in Champions ha lasciato il segno in casa Milan: tante le critiche verso Pioli

Il risultato finale non lascia spazio a discussioni: il Paris Saint-Germain di Luis Enrique ha schiantato 3-0 il Milan nella terza giornata della fase a gironi della Champions League. Una partita a senso unico che ha messo in evidenza tutti i limiti della squadra rossonera.

E, inevitabilmente, al centro delle critiche è finito l’allenatore Stefano Pioli, al centro anche di uno scambio di battute a distanza col capitano Davide Calabria. Quest’ultimo ha espresso tutto il malumore al termine del match di Parigi: “Lo sappiamo che ci si giocava tutto fino alla fine. Siamo qua. Tutti i giorni andiamo a farci il culo a Milanello per giocare queste partite. Se vogliamo andare avanti, e vogliamo, dobbiamo rimboccarci le maniche. Chi non ci crede è meglio che stia a casa”, le sue parole a ‘Mediaset Infinity alle quale ha prontamente risposto il trainer del Milan.

“Spesso perdiamo un po’ di lucidità nel dopo partita ad analizzare queste gare. Dobbiamo essere arrabbiati perché dobbiamo fare meglio, ma non perché non abbiamo fatto le cose che avevamo preparato. Ha sbagliato. Non c’è nessuno che lavora a Milanello con poca attenzione o poca disponibilità. Ma dopo la partita può capitare di dire certe cose”. Piani diversi tra i due che fanno emergere alcune problematiche anche all’interno dello spogliatoio rossonero. In ogni caso, le critiche a Pioli non sono mancate anche dai commentatori di ‘Sky Sport’.

“Non c’è mai stato il Milan, sono abbattuti”: Pioli nel mirino

Il primo a puntare il dito contro Pioli e il Milan è il grande ex Alessandro Costacurta: “Questa è stata una sconfitta psicologica, secondo me non pensavano ci fosse così tanta differenza. Contro la Juve, fino all’espulsione di Thiaw, non c’era stata assolutamente partita. La sconfitta col Psg è stata pesante psicologicamente, li ho visti abbattuti”. Ancora più duro Fabio Capello: “Non c’è stato il Milan, in nessun momento della partita. A parte un momento iniziale, poi la squadra si è sciolta. Quando vai a giocare contro una squadra di alto livello in Champions League, che non ti permette di sbagliare niente, vieni condannato”. Infine, è stato il turno di Alessandro Del Piero che non ha usato mezzi termini: “Il Psg ha sovrastato il Milan. Non riuscire a fare gol nelle prime tre giornate è un dato eclatante. Andare in rete significa concretizzare, mettere paura all’avversario. Puoi perdere, ma devi segnare. Il Milan non è mai riuscito a far male e questa è la cosa che mi ha colpito”. Pioli dovrà lavorare molto in vista del prossimo importante e difficile impegno di campionato contro il Napoli campione d’Italia in carica di Rudi Garcia.