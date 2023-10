Pioli trova il difetto del Milan e bacchetta Calabria: “Poco lucido, ha sbagliato”

Ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’, Stefano Pioli ha analizzato la pesante sconfitta patita dal Milan contro il Psg

Brutta sconfitta patita dal Milan contro il Psg. I transalpini, dopo un inizio piuttosto soporifero, crescono alla distanza e tramortiscono la compagine rossonera, battuta con un secco 3-0. Intervenuto ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’, Stefano Pioli ha espresso il suo punto di vista sul KO patito dalla sua squadra. Ecco quanto riferito:

“Risultato pesante. Credo sia troppo pesante. La squadra ha fatto tutto quello che doveva fare, ma da un punto di vista tecnico avremmo dovuto fare una partita migliore. Sono stati più bravi di noi tecnicamente, sfruttando le occasioni che hanno avuto. Soprattutto nel primo tempo, dove abbiamo avuto anche le nostre situazioni. Nel secondo tempo troppi passaggi sbagliati, troppe imprecisioni, secondo gol brutto per come l’abbiamo preso e poi è stato tutto più difficile.”

PULISIC? Forse non si è reso conto che era caduto Lucas Hernandez. Hanno portato tanta pressione su di noi e non era facile sviluppare manovre pulite, ci hanno punito nei momenti giusti delle partite e noi tecnicamente dovevamo e potevamo fare partite migliori. Preoccupato? Si è sempre preoccupati quando perdi due partite di fila, ho visto delle cose che possiamo sviluppare meglio, dobbiamo cercare assolutamente di far crescere il nostro livello. Non è finito il nostro girone, certo che dobbiamo correre, far bene, ributtarci subito nel campionato e far bene a Napoli.”

Calo mentale dopo il 2-0 – Sono d’accordo. Per 60 minuti abbiamo fatto molto bene, giocando anche meglio del Psg. Subire il secondo gol può diventare più difficile. Abbiamo avuto un momento dove abbiamo mollato un attimino. Dispiace perché era una partita importante, gli errori tecnici ci sono stati ma non posso rimproverare i ragazzi. In alcuni momenti hanno avuto più qualità di noi e hanno deciso il risultato

Psg-Milan, Pioli ‘risponde’ a Calabria: le parole del tecnico rossonero a Sky

Pioli ha poi rilasciato una breve intervista anche ai microfoni di Sky. Non mancano neanche in questo caso gli spunti di riflessione:

Partita – “Credo che abbiamo fatto il primo tempo come dovevamo farlo. Poi è bastato un mancato raddoppio per andare sotto ma non nella prestazione. Il secondo gol era assolutamente da evitare, è mancata concentrazione. È un peccato perché i risultati ci stanno penalizzando un po’ troppo, ma ci servirà da lezione.”

Zero gol nelle ultime cinque in Champions – “È incredibile non riuscire a segnare, anche stasera abbiamo avuto palle gol importanti. Il risultato di Newcastle credo sia l’unica cosa positiva della serata, dobbiamo crederci assolutamente. Calabria duro e arrabbiato” .

Pioli poi ha colto l’occasione non solo per rispondere a Calabria, ma anche per offrire una disamina sulla prestazione di Rafa Leao: “Non è che non tiri convinti, Rafa tira per fare gol. È un momento, oggi è stato presente nella fase offensiva. Parecchie volte è riuscito a creare situazioni pericolose contro un difensore forte contro Marquinhos”.

Ma l’argomento caldo restano le parole di Calabria, che nel post partita avevano lanciato dei messaggi inequivocabili: “Spesso perdiamo un po’ di lucidità nel dopo partita ad analizzare queste gare. Dobbiamo essere arrabbiati perché dobbiamo fare meglio, ma non perché non abbiamo fatto le cose che avevamo preparato. Messaggio poi ribadito anche a ‘Mediaset Infinity’: “Ha sbagliato. Non c’è nessuno che lavora a Milanello con poca attenzione o poca disponibilità. Ma dopo la partita può capitare di dire certe cose”