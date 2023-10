Rimpianto Juve: regalato due anni fa, Allegri si mangia le mani

Uno dei più grandi rimpianti di Allegri alla Juventus: i bianconeri lo hanno svenduto, oggi vale almeno 30 milioni.

Allegri sta preparando la sfida con il Verona (in programma sabato) con la consapevolezza di essere di fronte ad una grande occasione considerando i due scontri diretti Inter Roma e Napoli Milan. Un match, dunque, da non sbagliare per una squadra reduce dal successo di San Siro e con la voglia di dare continuità ai propri risultati.

Il tecnico bianconero, anche per questo match, dovrà gestire l’emergenza difensiva considerando le assenze di Danilo e Alex Sandro; situazione che si sarebbe potuta evitare qualora, in passato, non fosse stato ceduto un giocatore il cui rendimento attuale è decisamente positivo.

Stiamo parlando di Dragușin, difensore in forza al Genoa e punto fermo della retroguardia di Gilardino. Il classe 2002, fino a questo momento, ha giocato tutte le partite della sua squadra fornendo sempre ottime prestazioni; nel match dominato contro la Roma ha anche fornito il suo primo assist stagionale.

Dragusin è un difensore centrale forte fisicamente, abile nel gioco aereo e nell’uno contro uno; giocatore importante anche dal punto di vista tattico considerando che, all’occorrenza, può essere impiegato nel ruolo di terzino destro. Il Genoa ha come obiettivo quello di mantenere la categoria e un difensore come Dragusin è fondamentale per arrivare al traguardo il prima possibile.

Juventus, rimpianto Dragusin: ecco quanto vale

Un giocatore dunque forte che sarebbe potuto essere al centro della difesa bianconera; le cose, però, sono andate diversamente con la Juventus ad aver ceduto Dragusin per una cifra intorno ai cinque milioni e mezzo di euro ai quali bisogna aggiungere, a livello di bonus, un milione e ottocento mila euro. Prezzo decisamente basso considerando il valore attuale del difensore.

Come sottolineato dall’agente del giocatore a TvPlay: “Il Genoa lo venderebbe per un’offerta superiore ai trenta milioni“. Il valore di Dragusin, dunque, è decisamente aumentato e il merito va alle prestazioni di un ragazzo cresciuto sotto ogni punto di vista e che, come detto, rappresenta un punto fermo della rosa di Gilardino.

Ipotizzare un ritorno alla Juventus, a queste cifre, sembra decisamente complicato; stesso discorso vale anche per Inter e Milan, interessate al giocatore. Con una valutazione del genere si deve guardare ad altri tipo di mercato, quello della Premier League su tutti. Il futuro di Dragusin lo scopriremo solamente alla fine della stagione con l’arrivo della sessione estiva; possiamo, però, sottolineare come un giocatore di questo tipo avrebbe fatto sicuramente comodo ad Allegri e alla retroguardia bianconera.