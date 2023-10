Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 26 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 26 ottobre 2023

La serata di Champions League tiene banco, con la pesante sconfitta del Milan in casa del Psg che mette in salita la strada europea del Diavolo. “Buio Milan” è il titolo della ‘Gazzetta dello Sport’. Perde anche la Lazio: “Disastro Lazio col Feyenoord, Sarri si infuria“. In alto, la riproposizione del ‘derby d’Italia’: “Inter-Juve, lo scudetto siamo noi“.

Sul ‘Corriere dello Sport’, il ko del Milan a Parigi viene commentato con un “Diable!“. Protagonista Mbappé con la prima rete e altre giocate da urlo. “La Lazio crolla col Feyenoord” descrive l’altro ko nostrano di serata, per una notte da dimenticare. “Mourinho tra Slavia e San Siro“, di spalla, per il momento in cui la Roma prova a prendersi la stagione.

Su ‘Tuttosport’, oltre ai verdetti del campo in Champions (“Chapeau Mbappé! Milan che batosta“), si guarda alle prospettive di mercato in chiave Juventus: “Juve, missioni Champions“, con i volti di De Paul, Samardzic e Hojbjerg a centro pagina.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 26 ottobre 2023

Classico sguardo ai quotidiani esteri, oggi con particolare interesse su Francia e Spagna.

In Francia, ‘L’Equipe’ esalta, ovviamente, la vittoria del Psg sul Milan: “Les professionels“. In Spagna, ‘Marca’ guarda al ‘Clasico’ imminente tra Barcellona e Real Madrid con entrambe le squadre preoccupate: “Al Clasico con susto“. In prima pagina, i volti sofferenti di Joao Felix e Bellingham, alle prese con problemi fisici.