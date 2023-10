Pasticcio Kolasinac, all’Atalanta non basta Muriel: 2-2 contro lo Sturm Graz

Finisce in pareggio la sfida di Europa League tra Sturm Graz e Atalanta: doppietta di Muriel, pari su rigore per gli austriaci

Va sotto, ribalta la partita e vede la vittoria ad un passo, prima che un errore di Kolasinac consenta allo Sturm Graz di pareggiare. Finisce 2-2 la sfida tra gli austriaci e l’Atalanta, con Gian Piero Gasperini che può rammaricarsi per l’occasione sciupata visto che i bergamaschi erano avanti di un gol e di un uomo.

E dire che il match era iniziato nel peggiore dei modi per i nerazzurri: al 13′ una conclusione di Prass è deviata nella propria porta da Toloi, regalando il vantaggio ai padroni di casa. La reazione atalantina non si è fatta però attendere con Muriel che sale in cattedra e al 34′ ristabilisce la parità.

Prima dell’intervallo tocca ancora al colombiano portare in vantaggio i suoi, trasformando un calcio di rigore assegnato dal Var per un fallo di mano.

Sturm Graz-Atalanta 2-2: marcatori e classifica

La ripresa si apre con ancora una buona notizia per l’Atalanta: Hierlander, già ammonito, ferma sul nascere una ripartenza di Ruggeri e si becca il secondo giallo. Dea in superiorità numerica, ma incapace di infliggere il colpo del ko allo Sturm Graz.

Gli austriaci restano così aggrappati al match e nel finale trovano l’episodio che gli consente di portare a casa un punto prezioso. È Kolasinac ad intercettare goffamente con il braccio un cross dalla destra: l’arbitro è richiamato al Var e assegna il calcio di rigore. A trasformarlo ci pensa il nuovo entrato Wlodarczyk.

Il pareggio ferisce l’Atalanta che prova ad andare all’assalto, cercando il gol vittoria: la palla buona capita sui piedi di Scamacca che colpisce male. Finisce così 2-2: un punto che lascia l’amaro in bocca all’Atalanta che resta prima in classifica ma perde l’occasione per mettere in cassaforte il discorso qualificazione.

STURM GRAZ-ATALANTA 2-2: 13′ Toloi aut. (S), 34′ e 45’+7 Muriel rig. (A), 80′ Wlodarczyk rig.

Classifica: Atalanta 7, Sporting e Sturm Graz 4, Rakow C. 1