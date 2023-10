D’Ambrosio come sta giocando? Ecco le statistiche

D’Ambrosio è un giocatore del Monza; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del difensore

Il Monza, da quando è arrivato Palladino, è diventata una realtà importante del massimo campionato italiano; squadra con una precisa identità di gioco, la consapevolezza dei propri mezzi e il sapere cosa fare in qualsiasi momento della partita. Una caratteristica che abbiamo potuto apprezzare anche nel match dell’Olimpico quando la squadra si è trovata costretta ad affrontare tutta la ripresa in inferiorità numerica.

Difficile, al momento, parlare di ambizioni ma è chiaro che il Monza (come dimostrato in questa prima parte di stagione) può andare a levarsi grandi soddisfazioni. La squadra ha la possibilità di lottare, fino alla fine, per i posti più importanti della classifica e questo anche grazie all’esperienza di un giocatore come D’Ambrosio.

Come ha giocato D’Ambrosio l’ultima partita

L’ultima partita disputata dal Monza è stata la trasferta, giocata di domenica all’ora di pranzo, in casa della Roma; una partita dove i ragazzi di Palladino hanno fornito una buonissima prestazione specialmente con l’uomo in meno andando a creare più di qualche difficoltà alla difesa giallorossa.

La svolta del match è arrivata a fine primo tempo con D’Ambrosio che ha ricevuto il secondo cartellino giallo e quindi è stato espulso; rispetto alla prima ammonizione, ha destato diverse perplessità la seconda sanzione per fallo su Belotti. Il difensore del Monza è intervenuto in maniera decisa prendendo anche la palla e, proprio per questo, il rosso è sembrata una decisione troppo severa.

Fantacalcio: i voti di D’Ambrosio

Giocatore che, con la sua esperienza, può essere fondamentale all’interno della rosa di Palladino; l’ex Inter, inoltre, rappresenta anche una certezza dal punto di vista del Fantacalcio dal momento che, sulle palle inattive, sa essere pericoloso per la difesa avversaria. Il suo esordio in campionato, contro la sua ex squadra, gli ha portato come voto un buon sei a testimonianza della prestazione più che positiva.

Sufficienza anche dopo il match contro l’Empoli, il primo davanti al proprio pubblico; anche in questo caso, D’Ambrosio ha fornito una buonissima prestazione andando a mostrare tutte le sue qualità e la sua esperienza. Assente nelle due sfide successive, contro Atalanta e Lecce, il difensore è tornato per la delicata sfida dell’Olimpico contro la Lazio dove ha ottenuto un cinque e mezzo.

Dopo aver saltato la partita con il Bologna è tornato in casa del Sassuolo dove il Monza si è imposto con il risultato di uno a zero. D’Ambrosio che ha fornito una buonissima prestazione ottenendo, come voto, un bel sei. Mezzo punto in più, sei e mezzo, in casa contro la Salernitana prima della sfortunata partita contro la Roma; ripetiamo come l’espulsione sia stata, molto probabilmente, esagerata. A livello fantacalcistico, però, conta solo il cartellino rosso e per questo il difensore ha rimediato un tre e mezzo.

D’Ambrosio come ha commentato su Instagram

Il difensore del Monza, come molti suoi colleghi, ha un profilo Instagram dove è solito andare a commentare i risultati della sue squadra. L’ultimo post coincide con l’ultima partita giocata dal club, contro la Roma all’Olimpico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danilo D’Ambrosio (@danilodambrosioreal)

D’ambrosio nella probabile formazione di Monza Udinese

La prossima partita del Monza sarà il match casalingo contro l’Udinese; una sfida delicatissima considerando la situazione di classifica dei friulani e il fatto che il club ha deciso di cambiare allenatore per dare una scossa a tutto l’ambiente. Palladino non potrà contare su D’Ambrosio dopo l’espulsione contro la Roma; assenza pesante per la difesa del club anche dal punto di vista dell’esperienza. Andiamo a vedere la probabile formazione del Monza senza la presenza del difensore. Di Gregorio; Carboni, Mari, Caldirola; Kyriakopoulos, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani; Colombo, Vignato

D’Ambrosio nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo detto di come D’Ambrosio sia un giocatore fondamentale per il Monza ma anche dal punto di vista del fantacalcistico avendo la possibilità di fornire un contributo realizzativo sulle palle inattive vista la sua capacità nel gioco aereo. Andiamo a vedere, fino a questo momento, le statistiche dell’ex Inter.

Gol: nessuno

Assist: nessuno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: una

Fanta media: 5.58

D’Ambrosio, esperienza al servizio di Palladino

Dopo la stagione scorsa, in cui il Monza è stata (senza ombra di dubbio) una delle sorprese del massimo campionato italiano, i ragazzi di Palladino vogliono andare a replicare quanto fatto lo scorso anno. Non sarà semplice considerando la difficoltà della Serie A ma, in queste prime nove giornate, il Monza ha dimostrato di poter dire la sua fino alla fine.

La squadra è allenata bene, sa perfettamente quello che deve fare in campo e sfrutta (nel migliore dei modi) le proprie qualità offensive. Nell’ultima sessione di mercato estiva, l’inserimento di D’Ambrosio ha portato tanta esperienza alla rosa di Palladino visti i suoi anni all’Inter. Un giocatore, dunque, in grado di portare un contributo fondamentale all’interno della rosa del Monza.

Il rosso contro la Roma è stato, come detto, esagerato e priverà il club del difensore per la prossima giornata di campionato; la stagione, però, è lunga e avere in rosa un giocatore come D’Ambrosio può fare tutta la differenza del mondo.