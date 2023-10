Dalla Juve all’Arabia Saudita: c’è lo zampino di Jorge Mendes

Un’altra giovane promessa del calcio europeo potrebbe cedere al fascino dell’Arabia Saudita

Si è chiusa con gli ultimi match di ieri sera la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Un girone di andata che ha sorriso a metà alle italiane, con Inter e Napoli già a buon punto verso l’obiettivo qualificazione agli ottavi, mentre con qualche difficoltà in più per Milan e Lazio.

Tra le formazioni che hanno più deluso, invece, va menzionato sicuramente il Benfica. Per la prima volta nella storia della Champions League, mai una squadra di prima fascia aveva chiuso il girone di andata con zero punti e zero reti all’attivo. La formazione portoghese, nel gruppo D insieme ad Inter, Real Sociedad e Salisburgo, si trova così in fondo alla classifica. A peggiorare le cose per la squadra allenata da Roger Schmidt, potrebbe essere una cessione importante nella finestra di gennaio.

A fare scattare l’allarme sono state le ultime voci di mercato circolate su Joao Neves. Il giovane classe 2004 era stato tra l’altro accostato anche alla Juventus, dopo essere stato inserito tra gli obiettivi individuati da Cristiano Giuntoli per il centrocampo bianconero. A rovinare le speranze del club juventino, oltre alla solita Premier League con un paio di top club interessati, potrebbe soprattutto essere lo strapotere economico dell’Arabia Saudita.

Calciomercato Juve, Joao Neves tra Arabia Saudita e Premier League

Obiettivo concreto della Juventus, il centrocampista del Benfica vanta parecchi estimatori in giro per l’Europa.

Tra questi in Premier League Joao Neves è stato avvicinato sia dal Chelsea, ma soprattutto dal Manchester United. Ad infrangere le loro speranze, però, potrebbe essere l’Arabia Saudita. Il ragazzo appartiene alla scuderia del super agente Jorge Mendes che proprio la scorsa estate ha trattato con l’Arabia la cessione di numerosi calciatori sotto la propria procura.

Un percorso aperto dalla stella più luminosa della sua agenzia, vale a dire dal passaggio del gennaio 2023 di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr. Per questa ragione, come sottolineato da ‘Team Talk’, vi è la percezione che Joao Neves – nonostante la giovanissima età – possa seguire la strada già intrapresa da altri colleghi e lasciare il calcio europeo.