Contestazione pesante, i tifosi bianconeri non dimenticano

Dura contestazione da parte dei tifosi bianconeri che non sono affatto contenti per quanto sta accadendo. Situazione decisamente complicata

L’Udinese sta vivendo un momento per nulla semplice; il club, dopo nove giornate di Serie A, hanno raccolto zero vittorie, sei pareggi e tre sconfitte. La squadra ha realizzato solamente cinque gol subendone tredici; un problema dettato sia dalla cessione di Beto (che nella scorsa stagione ha rappresentato un valore importante per i friulani) sia dall’infortunio di Deulofeu, giocatore molto tecnico e con la possibilità di dare un contributo molto importante.

Nell’ultima partita di campionato, l’Udinese ha pareggiato uno a uno contro il Lecce; al gol di Thauvin ha risposto, nel finale, la rete di Piccoli. La mancata vittoria dei friulani è costata carissima a Sottil con la società che ha deciso di esonerare l’allenatore e puntare su Cioffi; per il tecnico si tratta di un ritorno sulla panchina del club. La speranza è che riesca a trovare il modo per cambiare il passo ad una squadra il cui inizio di stagione non si può definire positivo.

La prima partita di Cioffi sarà contro il Monza; un match per nulla semplice considerando le qualità dei ragazzi di Palladino ma l’Udinese deve assolutamente uscire dal campo con un risultato positivo per iniziare a risalire la classifica. Per il tecnico, però, l’avventura non inizia nel migliore dei modi considerando il pensiero, piuttosto netto, da parte della tifoseria

Udinese, dura contestazione della tifoseria: “Non abbiamo dimenticato”

La società friulana, dunque, ha scelto Cioffi per sostituire Sottil; come detto si tratta di un ritorno dal momento che il tecnico è già stato sulla panchina dell’Udinese. La prima esperienza è stata sicuramente positiva con il tecnico che, a fine stagione, annuncia l’addio.

Scelta non accettata dalla tifoseria friulana che ha espresso il suo parere con uno striscione piuttosto eloquente: “Da infame te ne sei andato … La Nord non ha dimenticato”. Dichiarazione forte e che fa capire, pienamente, il pensiero della Nord sulla decisione di riportare Cioffi alla guida del club.

Una situazione per nulla semplice con l’avventura del tecnico che non inizia nel migliore dei modi; la squadra è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato e proverà a raggiungere l’obiettivo contro il Monza. Alle difficoltà realizzative e al discorso sugli infortunati bisogna aggiungere il pensiero della Nord sul ritorno di Cioffi. Uscire da questo momento non sarà semplicissimo anche se l’unico modo che squadra e allenatore hanno per riportare un minimo di serenità è il campo dove bisogna iniziare a vincere le partite.