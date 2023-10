“Siamo con l’acqua alla gola”: l’allarme di Sarri è fragoroso

Le parole di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky al triplice fischio della gara contro il Feyenoord. Ecco quanto riferito dal tecnico biancoceleste

Dopo le buone indicazioni lanciate in campionato, la Lazio di Maurizio Sarri non riesce a trovare un altro spunto vincente in Champions League. Il 3-1 con il quale si è imposto il Feyenoord ha fatto scattare un piccolo campanello d’allarme in casa biancoceleste.

Lo stesso Maurizio Sarri non si tira indietro e nel corso dell’intervista ai microfoni di Sky, affronta di petto la situazione: “In Champions siamo con l’acqua alla gola, o diamo il 101 per cento o facciamo fatica a starci”. Il tecnico biancoceleste prova a guardare oltre: “Abbiamo due partite in casa ora, dobbiamo provare a sfruttarle il più possibile e vediamo con quale classifica arriviamo all’ultima gara. Chiaramente in questo girone di sei partite, quando ne perdi una comincia ad essere problematico.”

Sarri ha poi passato immediatamente in rassegna il problema palesato nella gara contro il Feyenoord, rintracciandolo nella mancanza di aggressività: “Abbiamo fatto un primo tempo timoroso, anche a giocare impauriti dalla loro aggressività. Il primo gol era nell’aria, si poteva chiudere sull’1-0, ma il 2-0 se lo meritavano. Abbiamo avuto diverse palle gol, ma il primo tempo non mi è piaciuto per questa remissività. Ho notato una differenza di carica in termine emotiva notevole, hanno 3/4 calciatori di gamba, noi con quelle caratteristiche non li abbiamo.”