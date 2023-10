Psg-Milan, annullato il gol di Dembele: il VAR ‘sconfessa’ l’arbitro

Psg-Milan, pochi minuti prima del 2-0 di Kolo Muani, i parigini avevano trovato il gol anche con Dembele: ecco perché è stato annullato

Notte fonda per il Milan. All’ora di gioco, i rossoneri stanno perdendo 2-0 al ‘Parco dei Principi’, con il Psg che dopo il gol di Mbappé, ha trovato il 2-0 con Kolo Muani. Dopo un approccio alla gara piuttosto soporifero, i parigini sono cresciuti alla distanza, approfittando delle disattenzioni evidenziate dalla retroguardia di Pioli.

In realtà, al 48′ aveva trovato il gol anche Dembele. L’ex attaccante del Barcellona aveva beffato Tomori e compagni, capitalizzando un’altra azione in velocità della compagine di Luis Enrique. Il direttore di gara, in realtà, non ha ravvisato un fallo di Ugarte su Musah ad inizio azione piuttosto evidente. Richiamato al VAR, l’arbitro Vincic è ritornato sui suoi passi, revocando il gol al Psg assegnando il calcio di punizione al Milan.

Ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’, anche l’ex arbitro Calvarese ha commentato l’episodio:”Dal replay si vede il fallo. L’arbitro aveva la visuale come la nostra prima telecamera e non ha visto. Tutto giusto, è fallo ed è corretta la decisione di annullare il gol.”