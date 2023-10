Pioli ‘esonerato’ dopo il PSG: “È urgente e necessario”

Bufera su Pioli dopo PSG-Milan, a pochi giorni dalla sconfitta in un altro scontro diretto con la Juventus. I tifosi chiedono l’esonero

Cade ancora il Milan di Stefano Pioli. Dopo la Juventus, i rossoneri cedono anche al Paris Saint-Germain ed escono sconfitti in un altro big match.

La squadra rossonera viene fulminata da Mbappé nel primo tempo e non riesce a reagire nella ripresa. Raddoppio di Kolo Muani sugli sviluppi di un calcio d’angolo e gran parata di Maignan per evitare il 3-0 dei parigini. Pioli, dopo Inter e Juve, stecca un altro scontro diretto complicando pericolosamente la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Pioggia di critiche sui social per il tecnico rossonero: i tifosi chiedono già l’esonero.

PSG-Milan, i tifosi rossoneri chiedono l’esonero di Pioli

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

È urgente e necessario, se vogliamo sperare di lottare per lo scudetto, esonerare Pioli questa sera stessa.#Pioliout — 𝕐𝕒𝕔𝕚𝕟𝕖 𝔸𝕕𝕝𝕚  (@Adlinismo_) October 25, 2023

La cosa grave è che nemmeno ci stanno provando tranne dal sesto al 18 tipo dove si è visto qualcosa. #PioliOut — Milan sempre con te (@disinfezion) October 25, 2023

#PSGMilan …quando si fanno tutti quegli errori, i gol presi sono meritati #PioliOut — Marcello451 (@Marcello451) October 25, 2023

Non facciamo gol neanche con le mani Inaccettabile, ANDARE A CASA — PIOLI OUT (@frmas94) October 25, 2023

Pioli mi sta facendo passare la voglia di vedere le partite, del mio amato, Milan #pioliout — MaxRed23 (@Maximo_Catena) October 25, 2023