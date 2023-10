Nuovo esonero UFFICIALE: c’è il comunicato

Alla fine è arrivato l’esonero: il tecnico saluta, diramato un comunicato ufficiale

Una campagna di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 che non poteva iniziare nella maniera peggiore. Dopo quattro sconfitte in altrettante partite, la Bolivia ha deciso di salutare il proprio ct.

L’argentino Gustavo Costas, alla guida de ‘La Verde’ da poco più di un anno, è stato esonerato dopo i deludenti risultati dell’ultima pausa per le nazionali. Nel girone eliminatorio sudamericano, la Bolivia è al momento all’ultimo posto con zero punti, due sole reti segnate e ben undici subite. Un cammino in netta salita per gli andini che ora dovranno cambiare marcia. Costas è stato esonerato insieme all’intero staff tecnico. Lo ha ufficialmente comunicato la Federcalcio boliviana, che ora dovrà scegliere un nuovo selezionatore.

Questo il comunicato ufficiale:

“La Federcalcio boliviana comunica che il direttore tecnico Gustavo Costas e il suo staff tecnico non fanno più parte della selezione calcistica boliviana. Auguriamo a loro il meglio per i loro futuri progetti apprezzando l’impegno svolto nel loro lavoro”.