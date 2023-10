Champions League, Feyenoord-Lazio 3-1: la cronaca della gara

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Feyenoord-Lazio, gara della terza giornata della fase a gironi di Champions League

Ormai abbiamo fatto l’abitudine: le strade del Feyenoord e della Capitale sono destinate ad incrociarsi nelle varie competizioni Uefa. Dopo aver affrontato la Roma nella finale di Conference League e nei quarti di finale di Europa League lo scorso anno, la squadra olandese ritrova la Lazio dopo averla costretta alla retrocessione in Conference League nella scorsa stagione.

Reduce da tre vittorie consecutive tra campionato e Champions, la squadra allenata da Maurizio Sarri proverà a calare il poker, cercando di vendicarsi dopo la sconfitta dello scorso anno che condannò i biancocelesti al terzo posto nel girone di EL. In caso di pareggio o vittoria, la compagine capitolina si porterebbe momentaneamente al primo posto del girone, in attesa della sfida tra Atletico Madrid e Celtic.

L’impresa non sarà sicuramente facile, anche se la buona sorte ha sin qui arriso a Immobile e compagni, con ben due gol decisivi realizzati in pieno recupero. Fatta eccezione per la sconfitta in Spagna e per quella in supercoppa olandese ad inizio agosto, l’undici allenato da Arne Slot non ha perso altre partite in stagione. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Feyenoord-Lazio, formazioni UFFICIALI e dove vederla in TV

In programma mercoledì 25 ottobre alle 18.45, Feyenoord-Lazio verrà trasmessa da Sky. Ecco le formazioni ufficiali:

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hanclo, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Stengs, Gimenez, Igor Paixao. All. Slot.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

CLASSIFICA GRUPPO E: Atletico Madrid e Lazio 4; Feyenoord 3; Celtic 0