Cristiano Ronaldo, clamorosa rivelazione dei tifosi dello United

I tifosi del Manchester United hanno fatto una rivelazione sorprendente su Cristiano Ronaldo, ex attaccante dei Red Devils

Nella serata di ieri il Manchester United è sceso in campo per la terza giornata di Champions League; i ragazzi di ten Hag, dopo due sconfitte nelle prime due partite, avevano assolutamente bisogno di un successo per non compromettere il discorso qualificazione. Partita sofferta e decisa dal rigore parato, all’ultimo minuto di recupero, da Onana che ha riscattato una prima parte di stagione complicata.

Vittoria ossigenante per il Manchester che torna in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale; il gol dell’uno a zero è stato realizzato da Maguire. Il discorso relativo al gol sembra essere molto caro ai tifosi del club che, stando a quanto riportato dal Sun, hanno un grosso rimpianto. Stiamo parlando della partenza di Cristiano Ronaldo; il fenomeno portoghese è stato un simbolo dei Red Devils anche se la sua seconda esperienza non è andata secondo le aspettative.

I tifosi del Manchester United sono ancora increduli che un giocatore come Cristiano Ronaldo non sia più ad Old Trafford considerando come, nonostante una carta d’identità non più giovanissima, continua a fare la differenza e a trovare il modo di far gol. In un momento del genere, con le difficoltà che stanno incontrando i Red Devils in questa prima parte di stagione, un giocatore come Ronaldo (con il suo carisma e la sua voglia di vincere) sarebbero potuti essere di grande aiuto.

Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr: rendimento importante

I tifosi del Manchester United, dunque, rimpiangono un giocatore come Cristiano Ronaldo; guardando le statistiche e il rendimento del portoghese è un sentimento comprensibile. Il talento portoghese, infatti, ha realizzato nella Saudi Pro League (fino a questo momento) undici gol e, caso curioso, undici sono proprio le reti realizzate dai Red Devils in Premier League.

Come detto, nonostante non sia più giovanissimo, Cristiano Ronaldo continua a segnare e a fare la differenza. Nonostante le strade tra il portoghese e lo United si siano divise, resta sempre difficile dimenticarsi di uno con le sue qualità considerando anche quanto fatto con la maglia dei Red Devils.

Un giocatore come lui, inutile negarlo, avrebbe sicuramente dato una mano, dal punto di vista realizzativo, ad una squadra che sta attraversando un momento non semplicissimo nonostante nelle ultime partite siano arrivati dei risultati positivi e che possono essere di grande aiuto per ritrovare serenità e affrontare, nel migliore dei modi, sia la Premier League sia la Champions.