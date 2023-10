Cristiano Ronaldo, annuncio sul futuro: la data del possibile ritiro

Annuncio importante da parte di Cristiano Ronaldo, attaccante dell’Al-Nassr; ecco quando potrebbe appendere gli scarpini al chiodo

Uno dei giocatori più forti della storia del calcio è, senza ombra di dubbio, Cristiano Ronaldo; il portoghese, nel corso della sua carriera, ha battuto record su record e continua ad essere tra i migliori finalizzatori che esistano. L’ex Juventus ha la capacità di far male alle difese avversarie in qualsiasi modo: può segnare di testa, in acrobazia, di piede, da fuori area e sui calci piazzati. Calciatore semplicemente straordinario capace di scrivere pagine indimenticabili nella storia del calcio.

Attualmente Cristiano Ronaldo è un giocatore dell’Al-Nassr e anche in un campionato che punta a diventare tra i migliori d’Europa (considerando l’incredibile disponibilità economica delle società) sta dimostrando le sue incredibili capacità realizzative; sono già undici i gol realizzati dal portoghese a cui bisogna aggiungere anche le reti messe a segno con la maglia della nazionale.

L’arrivo di Ronaldo in Arabia ha aperto ad una nuova era calcistica con il campionato capace, nell’ultima sessione di mercato estiva, di arrivare ad una serie di giocatori in grado di far alzare il livello della Saudi Pro League. Il portoghese, però, non è più giovanissimo e prima o poi deciderà di appendere gli scarpini al chiodo; proprio sul futuro si è espresso lo stesso ex giocatore del Manchester United.

Cristiano Ronaldo e il futuro: ecco fino a quando giocherà

Più si va avanti e più si avvicina l’ora in cui Cristiano Ronaldo dovrà appendere gli scarpini al chiodo; il portoghese è un classe 1985 e il suo contratto con l’Al-Nassr scadrà nel 2025. L’ex Juventus ha sottolineato (nella conferenza stampa dopo l’ultima partita disputata) di continuare a giocare fino a quella data e questo significa anche partecipare al prossimo Europeo con la sua nazionale.

Una volta giunti alla scadenza del contratto, il portoghese deciderà cosa fare. Parliamo di un giocatore che, nel corso della sua carriera, ha avuto uno stile di vita semplicemente perfetto e proprio questo gli ha permesso di essere così longevo e, soprattutto, ancora decisivo nonostante una carta d’identità non più giovanissima.

Ecco perché non sorprenderebbe vedere Cristiano Ronaldo continuare anche dopo la scadenza del suo contratto con l’Al-Nassr; è possibile immaginare, infatti, che tra i suoi obiettivi ci sia quello di partecipare al prossimo Mondiale nel tentativo di portare il suo Portogallo sul tetto del mondo. Nel frattempo godiamoci il talento portoghese fino al 2025 quando gli scadrà il contratto.