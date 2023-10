Amelia su Maignan-Donnarumma: “Ecco chi preferisco”

L’ex portiere ha espresso la sua opinione sia su Leao sia sul discorso relativo al paragone tra Maignan e Donnarumma

Il Milan, dopo la sconfitta in campionato contro la Juventus, torna in Champions League con una sfida tanto complicata quanto difficile. I rossoneri, due punti nelle prime due partite, affronteranno il PSG con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo per evitare di complicare, in maniera importante, il girone e di conseguenza il passaggio agli ottavi di finale. Un match sicuramente difficile per i ragazzi di Pioli; il tecnico, però, può sorridere considerando il ritorno in porta di Maignan.

L’estremo difensore francese è elemento fondamentale all’interno nel sistema di gioco rossonero; Maignan, infatti, è indispensabile non solo tra i pali ma anche nella costruzione della manovra. Il classe 1995 è anche un punto fermo nello spogliatoio e il suo carisma rappresenta un punto di forza importante nell’arco della stagione. Contro il PSG ci sarà la sfida tra Maignan e Donnarumma, il presente e il passato del Milan.

Sul confronto tra i due portieri ha voluto esprimere la sua opinione Marco Amelia; l’ex portiere, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha sottolineato: “Sono un fan di Donnarumma, penso sia uno dei migliori al mondo“. Una dichiarazione importante nei confronti dell’estremo difensore nerazzurro. Sul paragone con l’attuale portiere del Milan, invece, ha dichiarato: “A livello internazionale preferisco Maignan” specificando: “La sua presenza è importante tra i pali e nello spogliatoio“.

L’importanza di Maignan è fondamentale e lo vediamo in ogni partita; questa sera sfiderà il suo collega che, per Amelia, avrebbe dovuto fare una scelta diversa a livello di mercato: “Speravo andasse in Premier League”.

Amelia su Leao: “Ha margini di miglioramento”

Contro il PSG sarà, come detto, una partita complicata per il Milan; una delle possibilità che hanno i rossoneri di fare male alla difesa parigina è, senza ombra di dubbio, Leao. Il talento portoghese è uno dei giocatori più importanti all’interno della rosa di Pioli e le sue accelerazioni possono essere fondamentali per andare a conquistare punti preziosi in una sfida fondamentale per il passaggio del turno.

Su Leao ha voluto dire la sua opinione Amelia: “Ha ancora margini di miglioramento”. Una dichiarazione che fa riferimento ad alcuni momenti della partita in cui il portoghese sembra essere fuori dal gioco anche se poi gli basta poco per andare a decidere la sfida con una grande giocata. Amelia ha detto la sua anche al paragone tra Leao e Kvaratskhelia: “Non si possono fare paragoni, se li hai li metti titolari“.