PAGELLE e TABELLINO Milan-Juventus 0-1: Kean decisivo, Thiaw ingenuo

Pagelle, voti e tabellino di Milan-Juventus, match di San Siro valido per la nona giornata del campionato di Serie A

E’ il Milan a fare la partita nei primi minuti e a far male con le incursioni di Rafa Leao. La prima grande occasione arriva così con Giroud ma l’intervento di Szczęsny è decisivo. La partita cambia al 40esimo, con l’espulsione ddi Thiaw per fallo su Kean.

Nella ripresa arriva il gol della vittoria della Juve, tiro da fuori di Locatelli e deviazione decisiva di Krunic e il match di fatto termina qui, anche se nel finale c’è tempo per un paio di interventi di Mirante

Ecco i voti

MILAN

TOP Mirante 6,5 – Era il giocatore più atteso. Senza Sportiello e Maignan, tocca all’ex Roma difendere i pali del Diavolo. Alla fine se la cava alla grande, dimostrando di essere ancora affidabile. Male con i piedi, ma si mette in mostra nel finale con un doppio intervento decisivo: prima dice no a Cambiaso da fuori, poi, nella stessa azione, è davvero miracoloso, nel dire no a Vlahovic, che da due passi non riesce a ribadire in porta.

Calabria 6 – Dal 78′ Kjaer s.v.

FLOP Thiaw 4 – Non può che essere il tedesco il peggiore del Milan. Il difensore, che per buona parte del primo tempo era stato bravo ad arginare gli attacchi della Juventus, con chiusure sempre pulite, si è fatto espellere per fallo su Kean. L’ex Schalke 04 ha fermato in maniera scorretta il 18 di Massimiliano Allegri lanciato a rete, dopo esserselo fatto scappare. Un rosso sacrosanto e un’altra partita negativa per Thiaw dopo quella disastroso di un mese fa contro l’Inter. Un altro grande peccato di gioventù.

Tomori 6

Florenzi 6

Musah 5,5

Adli 6 – Dal 60′ Krunic 5

Reijnders 5,5 – Dal 78′ Romero s.v.

Pulisic 6 – Dal 41′ Kalulu 6

Giroud 6 – Dal 60′ Jovic 5,5

Leao 6 –

All.Pioli 5 – Con il Milan in undici per 90 minuti si sarebbe vista sicuramente un’altra partita, ma l’espulsione di Thiaw è anche un po’ colpa sua. Difendere così alti non permette davvero alcun margine di errore. I cambi poi non convincono per nulla.

JUVENTUS

Szczęsny 6,5

Gatti 6 (Dal 78’ Huijsen 6)

Bremer 6

Rugani 6

Weah 6 (Dall’84’ Miretti 6)

FLOP McKennie 5,5 – Confusionario e pasticcione. Corre in campo senza però mai incidere; e in fase offensiva quando chiamato in causa, spara alto nel secondo anello di San Siro. Prende pure un giallo per perdita di tempo. Il ritorno al suo ruolo di mezzala è da rivedere.

Locatelli 6,5

Rabiot 6

Kostić 6,5 (56’ st Cambiaso 6)

Milik 5,5 (Dal 78’ Chiesa 6)

TOP Kean 6,5 – Prestazione ad alto voltaggio per l’attaccante italiano. Si muove su tutto il fronte, cerca il dialogo coi compagni… e si butta negli spazi. In una di queste occasioni, provoca l’espulsione di Thiaw a fine primo tempo: è l’episodio che cambia il match. Deve però essere più concreto sotto porta: al 45’ si divora il gol da zero metri. (56’ st Vlahovic 5,5)

All. Allegri 6,5

TABELLINO

MILAN-JUVENTUS 0-1

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Bartoccioni, Nava; Jiménez, Kalulu, Kjær, Pellegrino; Krunić, Pobega, Romero; Jović, Okafor, Traorè. All.: Pioli.

JUVENTUS (3-5-2): Szczęsny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostić; Milik, Kean. A disp.: Perin, Pinsoglio; Cambiaso, Huijsen; Iling-Junior, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge; Chiesa, Vlahović, Yildiz. All.: Allegri.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

AMMONITI: 51′ Weah (J), 61′ Reijnders (M), 67′ McKennie, 70′ Gatti (J) 71′ Locatelli (J)

ESPULSI: 40′ Thiaw (M)

GOL: 64′ Locatelli (J)