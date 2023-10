Torino, UFFICIALE: la stagione di Schuurs è già finita

Pessima notizia per Juric e per tutto l’ambiente granata; Schuurs, infatti, ha chiuso la stagione in largo anticipo

Nell’ultima giornata di campionato, il Torino affrontava l’Inter con l’obiettivo di rialzare la testa dopo la sconfitta nel derby; partita per nulla semplice considerando il valore degli avversari. Il match, specialmente nel primo tempo, è stato equilibrato con i granata che hanno anche avuto un paio di situazioni favorevoli per andare a far male alla difesa nerazzurra ma Sommer si è fatto trovare pronto.

La situazione è cambiata radicalmente nei secondi quarantacinque minuti con l’Inter capace, grazie anche ai cambi, di ottenere tre punti importantissimi per la classifica. I nerazzurri sono passati in vantaggio con il gol di Thuram fino a quel momento ben annullato da Schuurs; proprio quanto successo al difensore granata è stata una svolta, soprattutto mentale, all’interno di una partita dove il Torino stava provando a fare il proprio gioco.

Schuurs, stagione finita: problema per Juric

Si temeva il peggio per Schuurs dopo quanto successo in Torino Inter; il difensore, ad inizio ripresa, ha avuto un normale contrasto di gioco con Calhanoglu. Il classe 1999, però, ha appoggiato male la gamba sinistra e si è immediatamente fermato con le mani sul volto. Fin da subito si è capito come la situazione non fosse delle migliori; Schuurs è uscito in barella con Juric che ha mandato in campo, al suo posto, Sazonov.

Purtroppo per il Torino le preoccupazioni sono state confermate dagli esami a cui il difensore si è sottoposto; per Schuurs lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e stagione finita. Un problema importante per Juric e una squadra che sta vivendo un momento decisamente non positivo; i numeri dei granata sono piuttosto negativi con due sole vittore, tre pareggi e quattro sconfitte.

In una situazione del genere, la notizia di Schuurs è veramente dura da digerire; il centrale, infatti, è un pilastro della difesa granata e la sua assenza si farà sentire considerando anche le assenze, in un reparto, quello difensivo con diversi infortunati. Nessun miracolo, dunque, per il Torino.

Gli esami strumentali eseguiti su Perr Schuurs hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore eseguirà a breve la consulenza ortopedica chirurgica. Ti aspettiamo presto in campo, Perr! ❤️ pic.twitter.com/83mU1QlFQg — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 23, 2023

La stagione di Schuurs è finita con largo anticipo. Per quanto riguarda il sostituto è molto probabile che vedremo, con maggiore continuità, Sazonov; la risposta arriverà alla prossima giornata quando i granata affronteranno il Lecce in un match delicatissimo e dove i ragazzi di Juric devono, per forza di cose, dare una risposta dopo una prima parte di stagione assolutamente negativa.