Juve, se(dic)i da Scudetto: il dato che smentisce Allegri e allarma l’Inter

Juventus, un dato la rende tra le favorite dello Scudetto: scopri di cosa si tratta e perché l’Inter potrebbe iniziare a preoccuparsi

Il successo a San Siro per 1-0 sul Milan ha proiettato nuovamente la Juventus in piena corsa Scudetto, con soli due punti di svantaggio dall’Inter capolista. In attesa della Fiorentina, impegnata con l’Empoli, i bianconeri sono terzi in solitaria e rappresentano una minaccia nella corsa al titolo.

I campioni d’Italia in carica del Napoli sono partiti con il freno a mano ed i rossoneri sono incappati in un ko proprio contro la Vecchia Signora che li ha portati a lasciare la vetta della classifica, ora presieduta, appunto, dalla banda di Simone Inzaghi.

I nerazzurri, vittoriosi contro il Torino, però, si devono guardare attentamente alle spalle, nonostante le parole di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, infatti, ha dichiarato che l’obiettivo del è il quarto posto, è tornare in Champions, e che per lo Scudetto le favorite sono le tre squadre sopracitate.

Juve, messaggio diretto all’Inter: il dato Scudetto

Pre tattica? Una strategia per far mantenere alta la concentrazione e, contemporaneamente, i piedi per terra ai giocatori? Tutto plausibile, ma un dato legato ai bianconeri li rende automaticamente una delle squadre favorite alla vittoria finale della Serie A.

Con la vittoria per 1-0 sul Milan, è maturato il 16° clean sheet nel 2023 per la Juventus. Nessuna squadra in Italia ha fatto così bene nell’anno solare e solamente il Barcellona ha saputo fare meglio nei 5 maggiori campionati in Europa.

Una solidità difensiva con Szczesny o Perin in porta, che ha permesso ai bianconeri di arrivare terzi nella scorsa stagione, salvo poi essere penalizzati per il caso plusvalenze, e che potrebbe allarmare proprio l’Inter, la squadra che ha collezionato più clean sheet in questo campionato (6 in 8 partite).

Sarà proprio questa l’arma in più per Allegri? Non è affatto da escludere, dato che è risaputo che la Serie A viene quasi sempre vinta da chi subisce meno reti a fine anno. La Juve si iscrive automaticamente nella lista delle contendenti al titolo, che piaccia o meno a Max.

La prossima settimana, con l’Inter impegnata contro la Roma, la Vecchia Signora, che sfida il Verona, ha la grandissima opportunità si tentare quantomeno un aggancio per far sperare concretamente i propri tifosi.