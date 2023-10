Icardi, problema ai legamenti: ecco quando può tornare

Infortunio per Icardi, giocatore fondamentale nel sistema di gioco del Galatasaray; ecco quanto può stare fuori il centravanti argentino

Notizia non proprio positiva per il Galatasaray; il club, in piena corsa sia per il campionato, sia per una qualificazione agli ottavi di Champions che avrebbe del clamoroso considerando il girone con due colossi del calcio europeo come Bayern Monaco e Manchester United, deve monitorare attentamente la situazione di uno dei giocatori più importanti. Stiamo parlando di Icardi, centravanti fondamentale per la sua capacità di essere decisivo all’interno dell’area di rigore.

L’argentino, decisivo nell’ultima partita di campionato contro il Besiktas con una doppietta, è il capocannoniere con dieci gol a cui bisogna aggiungere la preziosa rete realizzata in casa del Manchester United (dopo aver sbagliato un calcio di rigore) che ha permesso al sui Galatasaray di vincere ad Old Trafford e sognare una clamorosa qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Un giocatore, dunque, fondamentale dal punto di vista offensivo; Icardi, però, rischia di saltare la prossima partita e questo potrebbe essere un problema non da poco per la sua squadra.

Icardi, problema ai legamenti: la situazione

Come riportato da SportsDigitale, l’ex attaccante dell’Inter ha un problema ai legamenti e ora la situazione va valutata con particolare attenzione in vista della prossima partita del Galatasaray; il club, nella giornata di domani, riceverà il Bayern Monaco in un match (considerando la difficoltà del girone) che rischia di essere fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi di finale. Uno come l’argentino ha un ruolo primario considerando la sua abilità all’interno dell’area di rigore e la capacità di sfruttare, nel migliore dei modi, gli assist dei propri compagni.

La situazione di Icardi sembra, in ogni caso, piuttosto semplice; bisogna capire se si vuole rischiare perché, in quel caso, il centravanti può anche scendere in campo contro il Bayern Monaco anche se potrebbe essere prudente evitare qualsiasi tipo di complicazione. Il riposo nel prossimo match sembra la soluzione migliore e questo permetterebbe al giocatore di essere pronto per il weekend quando il suo Galatasary affronterà, fuori casa, il Rizespor.

Una situazione, come detto, da monitorare passo dopo passo perché parliamo di un giocatore fondamentale per il suo club; sia in campionato sia in Champions League, i gol di Icardi possono risultare determinanti per gli obiettivi di una squadra con tanta qualità e che vuole togliersi diverse soddisfazioni all’interno di questa stagione.