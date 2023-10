Icardi-Onana: la sfida tra i due ex Inter la vince Maurito

Un occhio alla divertente partita di Champions League tra Manchester United e Galatarasay, vinta dagli ospiti per 2-3

Nel match valido per la seconda giornata della Uefa Champions League 2023/2024 disputata all’Old Trafford, non è passata inosservata una sfida nella sfida che apre il cassetto dei ricordi dei tifosi dell’Inter.

Si perchè i padroni di casa, sconfitti a sorpresa nonostante la doppietta di Rasmus Hojlund, hanno messo in campo uno dei grandi acquisti dell’ultimo calciomercato. Andrè Onana, arrivato in estate per 55 milioni, è stato chiamato a difendere la porta dei Red Devils e nelle prime uscite stagionali ha incontrato più di qualche difficoltà. E anche nella sfida europea il portiere camerunense ha lasciato a desiderare, essendo protagonista di due errori gravi che hanno compromesso il risultato finale. Dall’altra parte uno che ha scritto la storia recente dell’Inter, Mauro Icardi, è stato invece decisivo, realizzando il gol che ha regalato il successo al Galatasaray.

Onana causa il rigore, Icardi lo sbaglia ma poco dopo segna con lo scavetto

L’intreccio che scatena i più nostalgici tifosi interisti è stato ben definito al minuto 78′: il portiere camerunense, sbagliando un passaggio grave, ha costretto Casemiro al fallo da rigore, calciato poi fuori da Mauro Icardi.

Un errore pesante, giunto in un momento cruciale della partita, che ha ridotto al minimo le possibilità di vittoria del Manchester United. L’attaccante argentino ha clamorosamente sbagliato il penalty, graziando i padroni di casa. Dopo 3′ minuti però si è fatto perdonare, finalizzando il contropiede dei suoi con un freddo pallonetto di fronte a Onana. Gol del 2-3 che è stato poi decisivo per il risultato finale, assegnando a questa sfida tra ex Inter un vincitore.