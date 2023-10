Andreazzoli ci prova: Fiorentina-Empoli per sfatare il tabù

Fiorentina Empoli sarà il posticipo della nona giornata di Serie A con Andreazzoli che proverà a sfatare un tabù veramente importante

La nona giornata di Serie A ha visto il successo della Juventus in casa del Milan con una partita che racchiude, in testa alla classifica, tre squadre in due punti. Al termine di questo turno potrebbero esserci quattro squadre considerando il posticipo tra Fiorentina ed Empoli. Per i viola è una grandissima occasione vista la situazione di classifica dei ragazzi di Andreazzoli.

Gonzalez e compagni hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi; cinque vittorie, due pareggi e una sola sconfitta (in casa dell’Inter) con diciotto gol fatti e undici subiti. La Fiorentina sta dimostrando di essere una squadra bella da vedere, con una precisa identità di gioco e la voglia di essere protagonista sia in campionato sia nelle coppe.

Discorso completamente diverso per l’Empoli il cui avvio di Serie A è stato a dir poco negativo; una sola vittoria a fronte di un pareggio e sei sconfitte. Nel campionato del club abbiamo visto anche l’esonero di Zanetti con l’arrivo di Andreazzoli. Serve un cambio passo importante in modo da iniziare a fare punti importanti per raggiungere l’obiettivo salvezza. Fare punti contro la Fiorentina, però, non sarà semplice anche per un dato che parla chiaramente del momento che stanno attraversando le due squadre.

Empoli e il peggior attacco: contro la Fiorentina serve l’impresa

Abbiamo detto di come l’Empoli, in questa stagione, abbia vinto solamente una partita; si tratta dell’uno a zero rifilato alla Salernitana con gol di Baldanzi. Quello è stato, fino ad ora, l’unico gol realizzato dai ragazzi di Andreazzoli fino a questo momento. Un primato decisamente negativo che porta l’Empoli ad essere il peggior attacco dei top cinque campionati europei.

Dato che rende ancora più complicata la partita di stasera anche perché senza fare gol è difficile ottenere risultati; a questo bisogna aggiungere come, di fronte, ci sia una squadra che ha la capacità di mandare in rete diversi giocatori. La Fiorentina, dal punto di vista realizzativo, è la squadra che nel 2023 ha il terzo miglior attacco d’Europa dietro solamente a due colossi come Real Madrid e Manchester City; se analizziamo la statistica solamente a livello internazionale ci rendiamo conto di come i viola abbiamo fatto meglio di tutti per quanto riguarda i gol realizzati.

Questi dati certificano come il match tra Fiorentina ed Empoli sia totalmente a favore dei viola ma sappiamo benissimo che nel calcio nulla è scontato e allora Andreazzoli proverà a compiere una vera e propria impresa; uscire dal campo con i tre punti consegnerebbe all’Empoli tanta fiducia in vista del proseguo della stagione.