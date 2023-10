Ad Allegri non basta la vittoria: “Non si può vedere”

La vittoria di San Siro non ha risparmiato Massimiliano Allegri dalle consuete polemiche: “Certe cose non si possono vedere”

Vincere senza subire reti. Un risultato pressoché perfetto secondo l’ideale Allegriano del calcio, specialmente perché arrivata a San Siro contro i rivali del Milan. Nonostante questo, però, per il tecnico livornese sono arrivate comunque diverse critiche.

Quella di ieri sera non è certo stata una delle migliori edizioni della sfida tra Juventus e Milan, anche per il fatto che diversi dei giocatori più importanti non erano a disposizione per squalifica o infortunio. Il risultato è stata una partita a buon ritmo, ma senza fiammate, decisa da un tiro deviato di Manuel Locatelli, a sette anni esatti dalla ricorrenza del suo famoso gol a San Siro contro i bianconeri quando era appena 18enne. Le critiche per Massimiliano Allegri, nonostante la vittoria della sua squadra, sono arrivate lo stesso.

Allegri ancora nel mirino della critica: “Ha fatto la sua sceneggiata”

È stato un weekend di Serie A turbolento per gli allenatori, con José Mourinho espulso per dei gesti rivolti alla panchina del Monza e Massimiliano Allegri apparso furi da ogni grazia di Dio nei minuti finali di Milan-Juventus.

Ai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari ha speso parole infuocate per l’atteggiamento del tecnico livornese nel corso degli ultimi istanti di gioco. “Allegri ha fatto la sua sceneggiata, lasciamo perdere. Cerchiamo di essere seri, non si possono vedere certe cose, togliersi la cravatta, togliersi tutto in maniera così plateale, non ci siamo proprio, a prescindere dal motivo per cui può essersi arrabbiato coi suoi”.

Furio Focolari non ha apprezzato le gesta di Allegri, che ha preso diverse critiche al riguardo, accusandolo di essere stato troppo plateale. L’allenatore bianconero ce l’aveva con i suoi per la gestione del pallone nel finale di gara, perché non stavano mettendo in ghiaccio la partita. Allegri è un accentratore di polemiche anche quando vince e questa ne è la dimostrazione plastica. Intanto, però, la vetta della classifica ora è solamente a 2 punti.