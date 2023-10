Szczesny manda un messaggio a Fagioli. E intanto il centrocampista è allo stadio

Il centrocampista della Juventus non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri a causa della squalifica

Nessuno si vuole perdere il big match di stasera, nemmeno chi, per ovvie ragioni, avrebbe preferito viverlo da protagonista in campo. A San Siro, dopo aver vissuto una settimana piuttosto complicata, è presente anche Nicolò Fagioli.

Il centrocampista italiano, dopo aver ricevuto la batosta della squalifica per 7 mesi a causa del coinvolgimento in scommesse illecite, non potrà far parte della rosa della Juventus. Il classe 2001 però non ha voluto far mancare il proprio supporto alla squadra, pur dovendo rimanere in tribuna. Nel prepartita, ai microfoni di Dazn, ha parlato di lui Wojciech Szczesny : “Dispiace tanto per Fagioli, ha sbagliato e pagherà le conseguenze. Secondo me è arrivato il momento di pensare ai ragazzi ludopatici; la squalifica è giusta, però la priorità dovrebbe essere l’aiuto e non tanto la punizione“. Un messaggo di vicinanza al giovane compagno che, proprio come fa in campo, dovrà dare tutto per uscire da questa difficile situazione.