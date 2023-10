Smalling bis: la Roma prova ad affondare il colpo in difesa

Come era successo con Smalling, la Roma sta provando ad affondare il colpo per un difensore di Premier. Tanta concorrenza dall’estero, ma spunta anche un altro top club italiano

La Roma ha messo nel mirino un difensore di Premier, attualmente fuori dai progetti del suo club. L’obbiettivo di Mourinho è di valorizzare nuovamente un giocatore che nel proprio campionato ha perso fiducia, esattamente come era stato fatto con Smalling nel 2019.

La partenza in Serie A della Roma ha lasciato intravedere diverse problematiche, dovute soprattutto ad una rosa troppo corta. In aggiunta, si sommano anche i tantissimi infortuni che colpiscono ogni stagione i giallorossi e che rendono ancora più complicata la situazione. In particolare la squadra di Mourinho ha evidenziato in questo avvio un reparto difensivo parecchio scricchiolante, che dovrà essere sistemato nelle prossime sessioni di mercato.

Un’occasione per colmare le lacune della rosa potrebbe arrivare dalla Premier League. Infatti il difensore inglese Trevor Chalobah si ritrova sempre più ai margini del progetto del Chelsea e sta valutando delle opzioni per il suo futuro. In stagione il calciatore alla corte di Pochettino non ha ancora collezionato minuti, complici anche degli infortuni. La Roma potrebbe sfruttare il momento per portarsi a casa un centrale di livello ad un prezzo low cost, come aveva fatto nel 2019 con Chris Smalling.

Il problema principale per Mourinho sarà la forte concorrenza delle squadre di Premier League. Su tutte Tottenham e West Ham si sono dette fortemente interessate al calciatore e sarebbero pronte ad acquistarlo già a gennaio, infortuni permettendo. Anche il Bayern Monaco potrebbe inserirsi nella corsa per Chalobah. Già l’estate scorsa, infatti, i bavaresi tentarono il colpo, senza riuscire ad affondare.

Non solo Roma: la Juve tenta lo sgambetto per Chalobah

Le rivali di mercato della Roma per l’acquisto di Trevor Chalobah non vengono solamente dall’estero. I giallorossi, infatti, devono fare attenzione anche alla Juventus, pronta ad inserirsi nella corsa per il difensore inglese e a fare lo sgambetto a Mourinho.

La sessione invernale di calciomercato potrebbe scaldarsi già nelle prossime settimane. La Juventus è pronta ad inserirsi nella corsa per Trevor Chalobah, uno degli obbiettivi principali della Roma. Anche i bianconeri sono in emergenza nel reparto difensivo e vorrebbero puntellare la rosa a gennaio, con colpi low cost ma efficaci. La situazione complicata che sta vivendo il centrale inglese al Chelsea potrebbe rivelarsi la giusta occasione.

In passato Chalobah era già stato vicinissimo a giocare in Italia, in particolare a Milano, sponda nerazzurra. Nelle ultime finestre di mercato, infatti, il centrale inglese era stato accostato a più riprese all’Inter, che però non era mai riuscita ad affondare il colpo. Anche la scorsa estate sembrava uno degli obbiettivi principali di Marotta, che poi però ha preferito puntare sul francese Pavard.

