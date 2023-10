Salernitana, Dia torna al gol ma che messaggio a Inzaghi

La Salernitana ritrova Boulaye Dia e i gol del centravanti senegalese che permettono ai granata di evitare un altro pesante ko

Tra le poche note liete in casa Salernitana c’è il ritorno al gol di Boulaye Dia che non segnava da quasi due mesi. Due gol e messaggi per il futuro da parte dell’ex Villarreal.

L’esordio di Filippo Inzaghi sulla panchina della Salernitana vede i granata pareggiare per 2-2 con il Cagliari. Un pareggio che delude i tifosi, anche se la squadra granata era passata per due volte in svantaggio nel giro di pochi minuti. E in entrambe le occasioni è stato decisivo Boulaye Dia, bravo a riacciuffare il pari due volte, prima con una zampata vincente su assist di Ikwuemesi sul filo del fuorigioco, poi con un calcio di rigore trasformato magistralmente.

Due gol nel giro di nove minuti per l’attaccante granata, arrivato a quota tre centri stagionali dopo il primo gol realizzato, sempre tra le mura amiche dello stadio Arechi, lo scorso 28 agosto nella sfida pareggiata con l’Udinese, quando l’ex Villarreal fu ancora una volta decisivo. Dopo quel gol, scoppiò il caso di mercato che vide coinvolto Boulaye Dia, finito nel mirino degli inglesi del Wolverhampton.

Salernitana, Dia torna al gol: il messaggio del bomber

Dopo la decisione della Salernitana di non cederlo a condizioni più che sfavorevoli (il club inglese proponeva un prestito con diritto di riscatto a 18 milioni), l’attaccante è incappato in un periodo difficile, tra infortuni, problemi familiari e diversi giorni lontano da Salerno, con un vero e proprio caso sgonfiatosi col passare delle ore.

Dopo qualche prestazione opaca, quest’oggi Dia è tornato a segnare, con due gol pesantissimi contro il Cagliari, evitando ai granata di incappare in una sconfitta che avrebbe potuto avere risvolti a dir poco drammatici sportivamente parlando. Il giocatore è al centro del progetto come confermato da Filippo Inzaghi a fine partita: “Si allena forte ed è felice di stare a Salerno. Sono felice per lui”.

E lo stesso Dia, il quale esultando ha mostrato la maglia, quasi a voler manifestare la sua voglia di restare in granata, ai microfoni di Dazn ha ammesso: “Sono stati mesi complicati”, assicurando però di stare “meglio fisicamente” e di essere “a disposizione di mister e compagni”. E a proposito del nuovo tecnico, l’attaccante ha svelato di aver “parlato tanto con il mister” e di trovarsi “meglio” dopo il cambio di modulo