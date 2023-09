Telenovela (in)finita Dia: tornerà a Salerno nelle prossime ore | CM.IT

La Salernitana e i suoi tifosi possono tirare un sospiro di sollievo. Arriva la notizia tanto attesa: Boulaye Dia tornerà a Salerno nelle prossime ore

Sembra essere destinato a rientrare il caso Dia: la Salernitana lo attende nelle prossime ore quando il giocatore si riaggregherà alla truppa di Paulo Sousa, pur dovendo gestire l’infortunio rimediato in Nazionale.

Alla fine la via della diplomazione seguita dalla Salernitana sembra aver funzionato: dopo qualche giorno di tensione, Boulaye Dia tornerà a Salerno. L’attaccante senegalese non era stato convocato per la trasferta di Lecce prima della sosta dopo il caso di mercato con l’offerta del Wolverhampton definita “irricevibile” dal direttore sportivo granata Morgan De Sanctis.

Poi la partenza per il ritiro della Nazionale senegalese, senza però scendere in campo e con partenza anticipata a causa di una lesione del retto femorale, con stop annunciato di due settimane. Il giocatore era atteso a Salerno già martedì, ma in questi giorni è rimasto in Francia per motivi di natura familiare. La Salernitana lo ha più volte sollecitato a rientrare in città, preparandosi anche ad un eventuale appello al Collegio Arbitrale per una multa pari almeno al 50% dell’ingaggio percepito dall’ex Villarreal. E invece in queste ore la svolta: Dia tornerà a Salerno domani e lunedì potrebbe assistere dalla tribuna alla partita col Torino per poi essere valutato dallo staff medico granata.