Mourinho salta l’Inter: espulsione e gesto verso la panchina

Finale di Roma-Monza elettrico, ennesima espulsione in panchina per Josè Mourinho che salta il match con l’Inter: che cosa è successo

Un lunch match al cardiopalma, per la Roma, contro il Monza. Giallorossi in superiorità numerica per oltre un tempo ma che nonostante i due pali colpiti non riuscivano a sfondare, anzi rischiando a più riprese di essere colpiti in ripartenza. Alla fine, l’hanno spuntata i capitolini con un gol di El Shaarawy al 90′, ma nel convulso finale è diventato protagonista ancora una volta Mourinho.

Esultanza rabbiosa al gol della vittoria, per poi vivere un lungo recupero in tensione. Venendo espulso dall’arbitro ancora una volta dopo aver irriso la panchina avversaria con il gesto del pianto, protestando cioè contro l’atteggiamento dei giocatori brianzoli, rei di cercare troppo il fischio dell’arbitro cadendo a terra al minimo contatto. L’ennesima espulsione costerà a Mourinho l’assenza a San Siro per Inter-Roma del prossimo weekend.