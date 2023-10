Mourinho dopo l’espulsione: “Ha fatto bene”

Josè Mourinho espulso nel finale di Roma-Monza, ecco le dichiarazioni dell’allenatore portoghese a fine gara

C’è tutto Josè Mourinho nei minuti finali di Roma-Monza. Esultanza rabbiosa per il gol della vittoria, espulsione con annessa polemica poco dopo. Il portoghese non si sottrae, ai microfoni nel post gara, e racconta tutto l’accaduto di un finale ad altissima tensione.

“Era una partita sentitissima, che dovevamo vincere – ha spiegato uno Special One visibilmente provato ed emozionato – Abbiamo segnato al novantesimo, abbiamo avuto molte occasioni, ma abbiamo anche rischiato di perdere. E’ normale esultare così per un gol del genere. Vittoria importante ma non abbiamo giocato bene, devo guardare agli errori che abbiamo commesso, soprattutto tecnicamente ma anche dal punto di vista tattico. In casa non si può fare un primo tempo come il nostro, a difenderci bassi aspettando il Monza, per quanto loro siano una squadra di ottima qualità. Atleticamente abbiamo sofferto alla distanza, con giocatori che hanno fatto viaggi intercontinentali che hanno pesato. Ma anche non facendo bene, abbiamo avuto il giusto spirito e per questo siamo stati bravi”. Sul cartellino rosso ricevuto dall’arbitro Ayroldi, stavolta lo Special One evita la polemica: “L’espulsione? Nessuna tensione con il Monza, l’anno scorso avevo ricevuto brutti commenti. Stavolta sono stato cacciato per i gesti che ho fatto, l’arbitro ha deciso così e ha fatto bene”.