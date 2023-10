Furia Gattuso contro l’arbitro, lo ha detto in conferenza: cosa è successo

Gattuso infuriato dopo la sconfitta del Marsiglia contro il Nizza nel finale: il tecnico se la prende con il direttore di gara

Il Marsiglia di Rino Gattuso cade in casa del Nizza di Farioli, al momento primo in classifica in Ligue 1, in attesa del risultato del Monaco.

Una partita, quella tra Nizza e Marsiglia, ad alto tasso di tensione che si è decisa soltanto nei minuti finali. Prima l’espulsione di Balerdi per doppia ammonizione, quindi la rete di Guessand sulla punizione seguente hanno portato i tre punti in casa dei rossoneri e fatto arrabbiare non poco Gennaro Gattuso.

È stato proprio l’allenatore del Marsiglia a raccontare il suo nervosismo in sala stampa, al termine del match. Una tensione rivolta nei confronti del direttore di gara per una sostituzione non consentita. Subito dopo l’espulsione di Balerdi, infatti, Gattuso era pronto a far entrare due calciatori sul terreno di gioco, prima che venisse battuta la punizione da cui è nato il gol.

L’arbitro però non ha autorizzato i cambi, facendo arrabbiare l’allenatore della squadra ospite.

Furia Gattuso dopo Nizza-Marsiglia: “Chiedete al quarto uomo”

L’allenatore del Marsiglia ha spiegato in conferenza stampa il motivo della sua arrabbiatura. Gattuso racconta: “Mi sono molto arrabbiato: c’erano due giocatori, uno di un metro e 87 e uno di un metro e 89, pronti ad entrare e mi hanno detto di no. Bisogna chiedere al quarto uomo”.

Il tecnico quindi continua e spiega meglio: “Credo ci fossero problemi con i calzini e per questo non hanno autorizzato la sostituzione”. Uno stop costato caro al Marsiglia visto che proprio dalla punizione è arrivato il gol che ha consegnato la vittoria al Nizza di Farioli.