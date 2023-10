El Shaarawy, esultanza e lacrime: “La mia vita è questa, che rabbia”

Il gol di Stephan El Shaarawy permette alla Roma di battere il Monza, l’attaccante si sfoga in un pianto liberatorio

Il boato dell’Olimpico tutto per lui, prima per l’ingresso in campo e poi per la rete che al 90′ regala i tre punti alla Roma contro il Monza. Stephan El Shaarawy si mette alle spalle giorni carichi di polemiche con una rete liberatoria, dopo la quale esplode in lacrime.

“Sono emozioni veramente forti, ho sempre vissuto per questo, per il gol e per la gioia con i tifosi – ha spiegato a ‘DAZN’, a fine gara e tornando sul suo coinvolgimento, poi smentito, nel caso scommesse – Oggi è stato una gioia immensa. È stato un pianto liberatorio per una settimana pesante. In quella corsa c’era tutto, la voglia di far bene e aiutare la mia squadra e la rabbia di aver sentito voci non vere. Sono sempre stato un professionista, non mai nemmeno pensato di mancare di rispetto a quello che è il mio lavoro e la mia passione. Oggi abbiamo dimostrato di avere continuità, ma se non avessi fatto gol si sarebbe parlato di un’altra Roma. Italia? È un mio obiettivo e arrivare agli Europei è un obiettivo assoluto. Siamo una squadra forte”.