DIRETTA Serie A, Salernitana-Cagliari 0-0 e Bologna-Frosinone 2-0: annullato gol a Luvumbo! – LIVE

Calciomercato.it vi offre i match dell’Arechi’ tra la Salernitana di Inzaghi e il Cagliari di Ranieri e del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna di Motta e il Frosinone di Di Francesco in tempo reale

La Salernitana ed il Bologna ospitano rispettivamente il Cagliari e il Frosinone in due gare valide per la nona giornata del campionato di Serie A. Punti salvezza e non solo in palio nelle sfide che saranno dirette nell’ordine da Chiffi della sezione di Padova e Doveri della sezione di Roma 1.

Da un lato, allo stadio ‘Arechi’, i granata affidati al nuovo tecnico Filippo Inzaghi dopo il ko contro il Monza prima della sosta per le Nazionali, vanno a caccia della prima vittoria di questa stagione per scavalcare almeno momentaneamente Empoli e Udinese in classifica impegnate domani ed uscire dalla zona retrocessione. Stesso discorso per i rossoblu di Claudio Ranieri, reduci da quattro sconfitte di fila e relegati in ultima posizione, che cercano il primo successo per dare una svolta alla loro annata. L’ultimo precedente ufficiale risale a maggio del 2022, quando finì con un pareggio per 1-1 con le reti di Verdi e Altare.

Dall’altro lato, allo stadio ‘Dall’Ara’, i rossoblu di Thiago Motta, che vengono dal pareggio in rimonta contro l’Inter, puntano ad allungare la striscia di sette risultati utili consecutivi dopo la sconfitta all’esordio contro il Milan. Di contro i gialloblu di Eusebio Di Francesco, reduci dal successo sul Verona, vogliono continuare a stupire e confermarsi come la sorpresa di questa stagione. Il precedente ufficiale più recente risale a quasi cinque anni fa, quando i ciociari si imposero con il risultato di 4-0. Entrambe le partite saranno trasmesse in esclusiva sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Salernitana e Cagliari e tra Bologna e Frosinone live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Salernitana-Cagliari e Bologna-Frosinone

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Kastanos; Candreva, Jovane Cabral; Dia. All. Inzaghi

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Goldaniga, Dossena, Mancosu; Nandez, Deiola, Prati, Oristanio, Augello; Makoumbou, Luvumbo. All. Ranieri

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Aebischer; Saelemaekers, Zirkzee, Orsolini. All. Thiago Motta

FROSINONE (4-3-2-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Reinier, Barrenechea; Soule, Garritano; Cheddira. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A:

Inter* 22, Milan 21, Juventus, Fiorentina, Napoli* 17, Roma* 14, Atalanta, Lazio* 13, Frosinone, Lecce e Monza* 12, Bologna 11, Sassuolo* 10, Torino* 9, Genoa, Hellas Verona* 8, Udinese 5, Empoli 4, Salernitana 3, Cagliari 2

*una partita in più