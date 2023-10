DIRETTA Serie A, Atalanta-Genoa: segui la cronaca LIVE

Partita della nona giornata di Serie A in programma alle 18, Atalanta-Genoa verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Archiviata la pausa per le nazionali con importanti strascichi a livello di infermeria (Teun Koopmeiners si è infortunato con l’Olanda), l’Atalanta ospita il Genoa nel posticipo delle 18 della nona giornata di Serie A.

Reduci dalla sconfitta all’Olimpico contro la Lazio, i padroni di casa vanno a caccia di tre punti molto importanti nella corsa ai primi quattro posti della classifica. Rispetto alla sfida di Roma, Gian Piero Gasperini si affiderà in porta a Marco Carnesecchi. Rientrato per ultimo dagli impegni con le nazionali, Juan Musso osserverà un turno di riposo. In casa rossoblu, Alberto Gilardino dovrà fare a meno di diversi elementi importanti, compresi Junior Messias e Mateo Retegui. Calciomercato.it seguirà la sfida di Bergamo in tempo reale.

Atalanta-Genoa, probabili formazioni e dove vederla in TV

In programma domenica 22 ottobre alle 18, Atalanta-Genoa verrà trasmessa da DAZN. Ecco le probabili formazioni della partita:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Dijmsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

GENOA (4-4-2): Leali; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Ekuban. All. Gilardino.

CLASSIFICA SERIE A: