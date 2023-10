DIRETTA Milan-Juventus, le ultime dai campi: Pioli contro Allegri

Fari puntati sulla super sfida di San Siro tra Milan e Juventus. Le ultime prima del calcio d’inizio tra rossoneri e bianconeri

A partire dalle 20.45 Milan e Juventus si affronteranno nel big match della nona giornata di Serie A, andando a chiudere questa intensa domenica di partite. Una gara da non fallire per entrambe le compagini, che si ritrovano ad un faccia a faccia che può già pesare per misurare le ambizioni.

La squadra di Pioli è chiamata a rispondere al successo esterno dell’Inter sul Torino, andando ad operare un eventuale controsorpasso al primo posto. La truppa di Allegri lavora invece per ottenere una qualificazione alla prossima Champions League, e servirà un segnale di rilievo anche in un big match per provare ad arrivare all’obiettivo.

18:25 Dove vedere Milan-Juventus La gara di San Siro sarà in diretta per gli abbonati Dazn oltre che su Sky Zona Dazn (214).

18:12 La probabile formazione della Juventus Tra i bianconeri out Danilo per infortunio oltre a Pogba e Fagioli squalificati. A destra potrebbe spuntarla Bremer mentre in avanti Milik potrebbe far coppia con Kean al netto del dubbio Vlahovic. In tre per due posti. JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik/Vlahovic. Allenatore: Allegri.