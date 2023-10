Bologna vola verso l’Europa | Pari folle tra Salernitana e Cagliari

In Serie A continua a convincere il Bologna di Thiago Motta che regola il Frosinone; a Salerno, pari lo scontro salvezza con il Cagliari

Successo pesante per il Bologna per 2-1 sul Frosinone, mentre Salernitana e Cagliari chiudono sul 2-2. Questi i risultati nei due match domenicali delle ore 15 in Serie A in cui non sono mancate le emozioni.

Al ‘Dall’Ara’ parte fortissimo il Bologna, che a metà primo tempo è già avanti di due reti. Ferguson sotto misura e un colpo di testa di De Silvestri che beffa Turati da fuori area lanciano i felsinei, che per tutto il primo tempo danno spettacolo sfiorando altre marcature. Il Frosinone nella ripresa ritorna in partita con un rigore di Soulè, ma non riesce a raggiungere il pari. Gli uomini di Thiago Motta, in attesa dell’Atalanta, in sesta posizione a pari punti con la Roma.

Emozioni forti all”Arechi’, per una sfida che nessuna tra Salernitana e Cagliari poteva sbagliare. A lungo, meglio gli ospiti, che passano con Luvumbo e sembrano concretizzare la loro superiorità. Il finale però è a dir poco rovente. Dia pareggia, un minuto dopo Viola riporta avanti gli ospiti. Ma proprio l’autore del 2-1 commette un ingenuo fallo di mano che permette a Dia di andare sul dischetto in pieno recupero e regalare un punto preziosissimo agli uomini di Filippo Inzaghi, mentre Ranieri mastica amaro vedendo sfumare la prima vittoria.

BOLOGNA-FROSINONE 2-1 – 19′ Ferguson (B), 22′ De Silvestri (B), 63′ Soulè rig. (F)

SALERNITANA-CAGLIARI 2-2 – 79′ Luvumbo (C), 86′, 95′ rig. Dia (S), 87′ Viola (C)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 22, Milan* 21, Juventus* 17, Fiorentina* 17, Napoli 17, Roma 14, Bologna 14, Atalanta* 13, Lazio 13, Lecce* 12, Monza 12, Frosinone 12, Sassuolo 10, Torino 9, Genoa* 8, Verona 8, Udinese* 5, Empoli* 4, Salernitana 4, Cagliari 3

*una partita in meno