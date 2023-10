Situazione Immobile, Martusciello svela tutto: “Serenità disarmante”

Le parole di Giovanni Martusciello ai microfoni di DAZN nel post partita di Sassuolo-Lazio. Ecco quanto rivelato dal vice allenatore biancoceleste

Nel post partita di Sassuolo-Lazio, ai microfoni di DAZN Giovanni Martusciello ha toccato diversi argomenti. Ecco l’analisi del vice allenatore della Lazio, che in primis ha elogiato lo spirito di abnegazione di Luis Alberto, parlando poi della situazione Immobile e dell’esplosione di Castellanos. Ecco quanto riferito:

LUIS ALBERTO – “Luis Alberto non da oggi ha dimostrato la sua qualità, la sua responsabilità. Con l’aiuto di questa qualità si viene più facilmente a capo delle difficoltà; anche in passato è stato così tranne il primo anno i cui ci sono stati problemi di natura caratteriale sia da parte nostra che da parte sua, poi si è trovato il filo giusto.”

IMPORTANZA DELLA PREPARAZIONE ALLA SFIDA – “Sarri è stato bravo a caricare sotto l’aspetto mentale questa partita. Non è un caso che molte squadre che vengono qui rischiano e fanno brutte figure. Non so quale sia la spiegazione. Il mister comunque è stato capace di trasmettere quella pericolosità che non era visibile. Siamo stati bravi ad aggredire subito la partita, facendo capire che oggi volevamo riattaccarci al treno di squadre in classifica che meritiamo.”

FASE DIFENSIVA – “Se muovi sempre in pressione il dispendio fisico è notevole. Se ci si riesce, si recupera la palla palla più velocemente e poi con la qualità che abbiamo lì davanti diventa tutto più facile. La fase difensiva significa offendere quando non hai la palla.”

Sassuolo-Lazio, Martusciello su Castellanos e Immobile

Martusciello ha poi passato in rassegna la crescita esponenziale di Castellanos, parlando anche del momento vissuto da Ciro Immobile:

CASTELLANOS VICE IMMOBILE? “Non lo so se si può dire che è il vice Immobile. Di sicuro è un giocatore che come punta centrale ci offre garanzie. Insieme a Ciro nell’arco del campionato si toglierà grandi soddisfazioni, ci si augura questo. Siamo contenti del suo arrivo, si sta mettendo a disposizione anche a livello di lingua e di natura tattica, inizialmente non comprendeva ed è integrato bene nello spogliatoio. Ciro ha grande disponibilità nei suoi confronti e viceversa e siamo felici di averlo a disposizione”.

IMMOBILE – “Ciro è di una serenità disarmante. Vi assicuro che non è affatto amareggiato, nervoso. Sì è chiaro che è un giocatore abituato a fare tanti gol ma arriveranno. I gol arriveranno, l’importante è non cadere in depressione. Mi ha dato una grande mano nello spogliatoio e pur non giocando è un capitano che si fa sentire”.