Rafael Toloi, numeri e statistiche del capitano dell’Atalanta e punto fermo di Gasperini

Toloi ha affrontato alcuni problemi fisici che ne hanno limitato l’utilizzo, ma com’è andato nelle gare di A in cui è sceso in campo?

Rafael Toloi è un calciatore nato in Brasile, ma naturalizzato italiano dal 2021. Classe 1990, oggi milita nell’Atalanta – di cui è capitano – ed è entrato a far parte del giro della nazionale, grazie ad una serie di prestazioni convincenti nel ruolo di difensore centrale.

Nella posizione Toloi è uno dei calciatori più rappresentativi del campionato di Serie A, forte fisicamente, piuttosto rapido, versatile ed abile nell’anticipare l’avversario. Anche nel corso di questo inizio di campionato stagione 2023/2024, la Dea si sta confermando tra le squadre più in vista grazie ad un sesto posto in classifica, a non molta distanza dalla zona Champions. E ciò anche grazie al contributo del giocatore.

In questo inizio di torneo di A Toloi non ha giocato tutte le partite, ma si è visto soltanto in tre gare. Conseguentemente – visto anche il suo spessore nel ruolo di difensore – appare utile fare il punto su di lui. Può essere considerato una valida soluzione al Fantacalcio? E quali valutazioni ha ottenuto nelle gare in cui ha giocato? Inoltre, sarà schierato nella prossima gara di campionato, quando dopo la sosta per le gare della nazionale, l’Atalanta affronterà il Genoa domenica 22? A queste domande risponderemo di seguito, con una breve scheda che potrà interessare in particolare i tifosi atalantini e chi si cimenta nel gioco del Fantacalcio.

Come ha giocato Toloi nell’ultima partita contro la Juve

Una premessa: nell’ottava giornata di campionato, in cui l’Atalanta ha affrontato la Lazio allo stadio Olimpico, Rafael Toloi non è sceso in campo. In infermeria le notizie non sono state buone, per un doppio infortunio patito contro lo Sporting Lisbona in Europa League. Di fatto una sorta di ‘bis’ perché già nelle prime tre giornate di campionato, Toloi è stato fermo ai box a causa di problemi fisici, che hanno spinto Gasperini a virare su alternative.

Nella gara contro la Juventus, dunque la penultima dell’Atalanta in questo inizio di Serie A, Rafael Toloi aveva giocato, dimostrando di non aver affatto perso lo smalto e ottenendo un discreto 6,5 come valutazione al Fantacalcio. La partita si è conclusa a porte inviolate, pertanto una parte di merito nel non incassare gol – dalla sponda atalantina – va attribuita alla prestazione del naturalizzato italiano Toloi.

L’atleta nell’occasione ha mostrato di applicare meccanismi collaudati con il compagno di reparto Djimsiti. Il suo principale compito è stato quello di fermare Federico Chiesa e, visto il risultato finale nella gara, la missione è riuscita. Non solo: talvolta si è proposto in avanti con qualche incursione, che ne evidenzia le capacità di lettura del gioco e di lavoro di squadra. Un Fantavoto pari a 6,5 pienamente meritato.

Da notare anche che, a differenza della partenza problematica della stagione 2023/2024, lo scorso anno Toloi ha giocato 32 partite su 38 della Serie A, dimostrando dunque una buona continuità anche a livello atletico.

Toloi, i suoi voti al Fantacalcio

Il difensore ha giocato meno gare di quelle in cui potenzialmente ne era possibile l’impiego. Soltanto tre gare con voto (quattro in totale), in prospettiva di un pieno recupero che possa riportarlo stabilmente nella difesa titolare della Dea. Ma come è andata nelle gare in cui è stato in campo? Ebbene in una sola Toloi ha ottenuto un Fantavoto sotto la sufficienza: nella gara di debutto in questa stagione – alla quarta giornata contro la Fiorentina – Toloi ha ottenuto solo un 5,5, probabilmente perché ancora in fase di ‘rodaggio’.

Tolta la giornata successiva, in cui è entrato al minuto 80 e non ha preso valutazione, nelle due gare a seguire – la sesta contro l’Hellas Verona e la settima di Serie A – Rafael Toloi ha ottenuto un nella prima 6 e nella seconda un 6,5. A dimostrazione che se in condizione di scendere in campo, il suo apporto difficilmente manca.

Toloi come ha commentato su Instagram

Il valido difensore di origine brasiliana, ma naturalizzato italiano e in forza all’Atalanta, come molti suoi colleghi in squadra e altrove, ha un profilo Instagram dove commenta le partite della propria squadra o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

Ebbene, in riferimento all’ultima gara giocata contro la Juventus, Toloi non ha pubblicato nulla ed anzi il suo ultimo aggiornamento attiene al 22 settembre, in cui con alcune foto celebra la vittoria in Europa League nella prima gara dell’Atalanta.

Il suo profilo complessivamente non è aggiornatissimo e chi vuole saperne di più sulle sue dichiarazioni e commenti dovrà piuttosto fare riferimento alle interviste nel dopo gara o a qualche trasmissione televisiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafael Toloi (@rafael.toloi2)

Toloi nella probabile formazione della partita Atalanta – Genoa

Contro la Lazio, nell’ottava giornata, Rafael Toloi non è stato convocato perché – come comunicato dall’Atalanta – il capitano si era procurato una forte contusione (con trauma in ipertensione del ginocchio sinistro) durante la gara contro i portoghesi dello Sporting.

Fortunatamente per lui, l’infortunio non è grave ed è probabile che l’italo-brasiliano sia di nuovo disponibile per la gara in programma domenica 22 ottobre con il Genoa (ore 18 allo stadio di Bergamo). Tuttavia riportiamo di seguito la possibile formazione senza di lui per questa gara:

Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere/Lookman; Scamacca.

In caso di recupero di Toloi, a restare in panchina potrebbe essere Djimsiti.

Toloi nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Il difensore naturalizzato finora ha giocato soltanto metà delle gare di A, restando fuori nell’altra metà per guai fisici. Non c’è molto dunque da indicare riguardo ai suoi numeri e statistiche sintetiche, le riportiamo di seguito:

Partite a voto: tre;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: una;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 6,00.

Toloi è un calciatore affidabile al Fantacalcio?

Sgomberiamo il campo da possibili dubbi: senza nuovi infortuni, Rafael Toloi è un calciatore solido e sicuro, oltre che versatile. In Italia ha giocato soprattutto in una difesa a tre, ma in una difesa a quattro può essere impiegato all’occorrenza anche come terzino. Si propone talvolta anche in fase offensiva con buona resa.

Di scuola brasiliana, rappresenta quel tipo di atleta che infatti ama staccarsi per partecipare alla manovra della squadra, abile in veste di difensore centrale e inseribile a destra di una linea a tre. Mister Gasperini lo considera affidabile, perché quasi sempre attentissimo in fase di posizionamento e marcatura. Intepreta le scelte sui contrasti con carattere e non prende rischi inutili quando si tratta di impostare il pallone.

E’ inoltre il capitano dell’Atalanta.

Al Fantacalcio ha una media voto che è sempre una garanzia e non di rado offre qualche bonus. La scorsa stagione ha mostrato una Fantamedia complessiva pari al 6.05 con 2 gol segnati in 32 presenze. Se non sarà perseguitato dagli acciacchi, è presumibile che Toloi giocherà gran parte delle gare da qui alla fine del campionato, costituendo pur sempre un perno della difesa orobica, ma anche un profilo interessante e sempre spendibile al celebre gioco del Fantacalcio.