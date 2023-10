Milan-Juventus, UFFICIALE la decisione su Chiesa

Ufficiale la decisione su Chiesa in vista del match di San Siro tra Milan e Juventus; l’esterno è un giocatore fondamentale per Allegri

La Serie A torna in campo dopo la sosta per le nazionali e il big match della nona giornata è, senza ombra di dubbio, quello che mette di fronte Milan e Juventus. A San Siro andrà in scena un match che può dare indicazioni molto importanti in chiave scudetto; i rossoneri, nonostante assenze importanti soprattutto in porta, vogliono allungare in classifica e mantenere il primo posto in classifica. Discorso diverso per i ragazzi di Allegri che hanno l’obiettivo di ottenere un risultato di livello in modo da prendere quella fiducia per il proseguo del campionato.

Milan-Juventus è una partita importante nonostante, come detto, diverse assenze; i rossoneri non potranno contare su Maignan, Sportiello, Theo Hernandez e Chukwueze. Pesa la non presenza dell’estremo difensore francese considerando la sua importanza come dimostrato contro il Genoa quando ha salvato il risultato sul punteggio di zero a zero.

Anche Allegri ha diverse assenza specialmente in difesa dove non ci saranno Danilo e Alex Sandro con il tecnico che può anche pensare di cambiare modulo e passare ad una difesa a quattro per non schierare, contemporaneamente, i tre centrali a disposizione; in mezzo al campo non ci saranno, per le note vicende, Pogba e Fagioli ma l’allenatore bianconero può comunque sorridere visto il recupero di un giocatore fondamentale.

Allegri sorride: convocato Chiesa

Dopo il recupero di Vlahovic, il tecnico della Juventus può sorridere per aver recuperato l’altro elemento fondamentale per l’attacco bianconero. Stiamo parlando di Chiesa che ha iniziato la stagione nel migliore dei modi possibili tra gol e una serie di prestazioni decisamente convincenti.

I convocati per la sfida con il Milan ⚪️⚫️ pic.twitter.com/pA48guW0sp — JuventusFC (@juventusfc) October 21, 2023

Le accelerazioni di Chiesa, la sua capacità di attaccare la profondità e saltare l’uomo andando a creare la superiorità numerica, sono fondamentali indispensabili per la Juventus e il modo di attaccare dei bianconeri in un 3-5-2 dove le due punte hanno un ruolo a dir poco importante. Giocatore di cui Allegri non può fare assolutamente a meno.

In un match così importante, dove la Juventus vuole conquistare i tre punti in modo da dare un segnale forte al campionato, il recupero di Chiesa è senza ombra di dubbio una delle notizie migliori per tutto l’ambiente bianconero specialmente dopo quanto successo negli ultimi giorni. Con lui in campo, le possibilità di vincere aumentano notevolmente.