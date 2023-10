L’Inter lo vede da vicino: può essere il futuro della regia nerazzurra

L’Inter di Simone Inzaghi, oggi contro il Torino, potrà seguire con attenzione il profilo di Samuele Ricci, mediano dei granata: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi è chiamata ad una prova durissima oggi all’Olimpico Grande Torino contro il Toro di Ivan Juric. I nerazzurri, reduci dal pareggio interno contro il Bologna di Thiago Motta, sono a caccia di tre punti d’oro in attesa dello scontro diretto di domenica sera a San Siro fra il Milan e la Juventus, una gara nella quale almeno una delle due contendenti, sicuramente, perderà punti nella lotta alla testa della classifica.

L’Inter, che nell’estate di calciomercato ha salutato Marcelo Brozovic a centrocampo, ha affidato le chiavi della regia e del centrocampo ad Hakan Calhanoglu, fantasista turco adattato dall’allenatore piacentino più indietro con ottimi risultati. Alle sue spalle scalpita Kristjan Asllani. Il giovane mediano prelevato dall’Empoli però sta vivendo qualche difficoltà a Milano e, se i nerazzurri dovessero smettere di puntare sul suo talento, potrebbero pensare ad un calciatore che milita proprio nella squadra allenata da Ivan Juric: stiamo parlando di Samuele Ricci.

Samuele Ricci osservato speciale dell’Inter: ecco la situazione

Samuele Ricci sta crescendo partita dopo partita con la maglia del Torino di Ivan Juric. Nonostante i granata in questa stagione non stiano andando benissimo, almeno finora, il centrocampista classe 2001, ed anche lui ex Empoli, è di certo uno dei giocatori più in mostra con prestazioni sempre di altissima caratura. L’Inter lo osserverà con grande attenzione oggi alle ore 18:00 potendolo vedere da vicinissimo impegnato in una sfida di così grande importanza. Poi c’è la questione economica.

Il Torino infatti, da sempre, è bottega carissima. Urbano Cairo, presidente dei piemontesi, non fa sconti e per il cartellino di Ricci non scenderà sotto i 20 milioni di euro. Una valutazione che, se le prestazioni dovessero continuare su questi livelli, potrebbe anche salire ulteriormente. In questa stagione l’ex giocatore dell’Empoli ha collezionato finora 7 gettoni in Serie A fornendo un assist ai suoi compagni di squadra.