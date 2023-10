Inzaghi: “Non penso alla Roma” e poi svela cosa farà domani sera

Inzaghi ha parlato al termine di Torino Inter, match che i suoi ragazzi hanno vinto con un netto tre a zero. Protagonisti gli attaccanti

L’Inter, nel match della nona giornata in casa del Torino, si è imposta tre a zero con un secondo tempo da manuale per i ragazzi di Inzaghi. Dopo le difficoltà dei primi quarantacinque minuti, con i nerazzurri che non riuscivano a trovare il modo per far male agli avversari, la svolta è arrivata nella ripresa. Prima Thuram e poi Lautaro Martinez, nel giro di otto minuti, hanno chiuso la partita; nel finale ci ha pensato Calhanoglu su rigore a realizzare la rete del definitivo tre a zero.

Prestazione decisamente di livello da parte di una squadra semplicemente perfetta quando gioca lontano da San Siro; quattro partite fuori casa, quattro vittorie con dieci gol fatti e nessuno subito. Una testimonianza ulteriore della forza di una squadra che vuole togliersi grandi soddisfazioni in questa stagione. Di seguito le parole di Inzaghi.

“Sono stati molto bravi i ragazzi perché dopo la sosta, incontrare il Torino, con un allenamento e mezzo non è semplice. Siamo partiti bene i primi venticinque minuti poi abbiamo abbassato l’intensità. Torino squadra fisica, partita che temevo molto, vittoria importantissima per il nostro percorso”.

“Dispiace per Schuurs perché è un giocatore bravissimo e un bravissimo ragazzo, Barella non meritava il giallo, stava facendo una buona gara e in quel momento ho deciso di cambiarlo anche per l’ammonizione ma stava facendo una buona gara di corsa e con ottime idee”

“Le partite sono in due fasi, i primi sessanta minuti dove loro hanno avuto intensità pazzesca. Poi come succede le partite cambiano nell’ultima mezzora e chi è entrato ha fatto benissimo. Noi allenatori dobbiamo sfruttare i cinque cambi, vittoria importante perché venire qui a Torino non è mai semplice”

“Si è presentato nel migliore dei modi (Thuram, ndr) dal tredici luglio, ragazzo che lavora tanto, si è inserito bene nel gruppo, ragazzo che ha voglia di lavorare, ci sta dando soddisfazioni ma deve continuare così come tutti i suoi compagni”

“Dobbiamo tenera alta la concentrazione, de Vrij è un titolare come tutti gli altri, poi dobbiamo scegliere di volta in volta ma questa sera ha fatto una grande partita”

“Si guarda la partita con serenità perché abbiamo fatto la nostra partita con i re punti, vedremo una grande partita tra due grandi squadre, la guaderò con i miei figli.

“Tra settantadue ore saremo di nuovo in campo contro una squadra che ha vinto a Lisbona con il Benfica, bisogna prepararla nel migliore dei modi perché è importantissima per la nostra Champions”

“In questo momento sto pensando al Salisburgo perché prima della Roma abbiamo una partita contro una squadra giovane che gioca insieme da tanti anni e va preparata bene”.

“Mi viene in mente il record di gol Ciro perché lo ha fatto con me, Lautaro lavora tantissimo, è tornato da un giorno e mezzo, con quattordici ore di volo e ha giocato una grandissima gara”