Inter, ci pensano Thuram e Lautaro: nerazzurri primi in classifica, Toro contestato

L’Inter, impegnata a Torino nel corso della nona giornata di campionato, è stata trascinata dai suoi due attaccanti, Thuram e Lautaro

Terminata la sosta per le nazionali, torna la Serie A con la nona giornata; dopo il match tra Verona e Napoli che ha visto i campioni d’Italia imporsi per tre a uno, era il turno dell’Inter. Lautaro e compagni facevano visita al Torino in un match determinante per entrambe le squadre. I granata, dopo la sconfitta nel derby, avevano bisogno di un risultato importante per prendere fiducia e, soprattutto, punti. Anche i ragazzi di Inzaghi cercavano il riscatto considerando il due a due casalingo contro il Bologna prima della pausa.

I nerazzurri avevano bisogno di conquistare i tre punti anche per riprendersi la vetta della classifica in attesa del big match di San Siro tra Milan e Juventus. Il peso della posta in palio si è fatto sentire con i primi quarantacinque minuti bloccati fatta eccezione per due conclusioni del Torino dove Sommer si è fatto trovare attento.

Nel primo tempo, come detto, l’Inter ha fatto fatica ad imporre il proprio gioco; una prima svolta è arrivata ad inizio ripresa quando Juric ha dovuto rinunciare ad un suo pilastro. Parliamo di Schuurs che, dopo un contrasto di gioco, ha appoggiato male la gambe per terra ed è stato costretto a lasciare il campo in barella con le mani sul volto; al suo posto è entrato Sazanov. Poco dopo l’uscita del centrale, l’Inter ha piazzato due colpi terribili nell’economia della partita.

Inter, ci pensano Thuram e Lautaro: nerazzurri in testa al campionato

Al minuto cinquantanove è stato Thuram che ha sbloccato il risultato sfruttando, al meglio, l’assist di Dumfries che era entrato in campo da poco. Gol importantissimo che ha sciolto i nerazzurri mentre i granata, scossi anche dall’infortunio di Schuurs, non sono riusciti a reagire. Ecco allora che poco dopo, al minuto sessantasette, ha raddoppiato Lautaro Martinez in una situazione da palla inattiva. Nel finale calcio di rigore di Calhanoglu per il tre a zero finale.

Vittoria importante per l’Inter che riscatta il due a due con il Bologna e vola in testa alla classifica anche se il Milan, domani sera contro la Juventus, potrebbe effettuare il controsorpasso. Altro successo senza subire gol per i ragazzi di Inzaghi che in trasferta hanno mantenuto la porta inviolata in tutte le gare disputate, in campionato, lontano da San Siro.

Per il Torino, invece, si tratta della terza sconfitta nelle ultime cinque partite. Il successo manca dal diciotto settembre quando i granata si imposero tre a zero in casa della Salernitana; momento decisamente negativo per i ragazzi di Juric che devono trovare la forza di rialzare la testa. I numeri dei granata sono decisamente negativi con la squadra che non segna da più di trecento minuti; l’ennesimo risultato non positivo ha portato la tifoseria di casa a contestare il Torino con un coro abbastanza esplicativo. Saranno giorni decisamente complicati nell’ambiente granata.