Il Sassuolo sbaglia, Felipe Anderson e Luis Alberto non perdonano: la Lazio espugna il ‘Mapei’

Grazie alle reti di Felipe Anderson e Luis Alberto, la Lazio conquista tre punti importanti per la propria classificando espugnando il Mapei Stadium per 0-2

Al termine di una gara condotta senza eccessivi patemi d’animo, la Lazio ha battuto il Sassuolo al ‘Mapei Stadium’, conquistando tre punti di nevralgica importanza per la propria classifica. A decidere l’incontro sono state le reti di Felipe Anderson e Luis Alberto.

Dopo un inizio tambureggiante, i biancocelesti riescono a passare in vantaggio al 27′ grazie all’attaccante brasiliano. Su un pallone gestito in malo modo da Tressoldi in fase di impostazione, Luis Alberto è bravo a costruirsi l’azione perfetta per scaricare palla a Felipe Anderson che nel cuore dell’area di rigore non sbaglia e fa 0-1. Dopo otto giri di lancette, è ancora un errore (sempre di Tressoldi) a spianare la strada all’azione nell’area di rigore neroverde della Lazio; approfittando di un’ingenuità anche di Boloca, Luis Alberto con un morbido tocco sotto non sbaglia e chiude virtualmente i conti.

Nella ripresa è sterile e poco organizzata la reazione del Sassuolo. L’episodio più importante da rimarcare è l’espulsione prima data da Di Bello e poi tolta dal VAR all’indirizzo di Provedel per un presunto tocco al limite dell’area di rigore. Ad ogni modo il Sassuolo non impensierisce più di tanto la difesa della Lazio che, anzi, in contropiede ha le occasioni migliori per arrotondare il passivo. Finisce 0-2 al Mapei Stadium: la Lazio lancia un altro avviso importante alle sue contendenti per un posto in Europa.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 22, Milan 21, Juventus, Fiorentina, Napoli* 17, Atalanta, Lazio* 13, Monza, Frosinone, Lecce 12, Roma, Bologna 11, Sassuolo* 10, Torino* 9, Genoa, Hellas Verona* 8, Udinese 5, Empoli 4, Salernitana 3, Cagliari 2

Una partita in più *