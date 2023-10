I tifosi contestano, Juric sconsolato per Schuurs: “Serve un miracolo”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Ivan Juric, tecnico del Torino, dopo la pesante sconfitta casalinga nell’anticipo di campionato contro l’Inter

Il Torino dopo il derby con la Juventus crolla a anche tra le mura amiche dell’Olimpico al cospetto dell’Inter vicecampione d’Europa.

Non è bastato al ‘Toro’ una buona prestazione per un’ora di gioco, prima che i nerazzurri alzassero i giri del motore e chiudessero la pratica in sette minuti con le reti dei soliti noti Thuram e Lautaro Martinez. Ivan Juric non boccia la prova dei suoi nonostante il pesante passivo: “Per 60 minuti ho visto un bel Torino, i ragazzi hanno giocato una grande gara – spiega l’allenatore granata in conferenza stampa – Con l’infortunio di Schuurs ci è venuto a mancare un altro difensore, ho dovuto spostare in mezzo Tameze, tutto è diventato più difficile e abbiamo perso un po’ le marcature. Adesso bisogna restare lucidi e concentrati, vedere anche le cose positive della gara di oggi. Speriamo di recuperare già per la prossima partita Buongiorno e Zapata, mentre Pellegri davanti ha fatto un’ottima prestazione. Troveremo il modo di uscire da questa situazione”.

🗣️ #TorinoInter – Juric in conferenza: “#Schuurs Sembra una cosa grave, sensazioni non sono positive, speriamo domani succeda un miracolo quando farà la risonanza. Per 60 minuti abbiamo fatto una bella partita: troveremo il modo di uscire da questa situazione” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/tgam0erKNb — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 21, 2023

Sulla contestazione a fine gara dei tifosi: “Torino è una piazza esigente, si aspettano sempre di più. È giusto che sia così e che non si accontentino della mediocrità. Per un verso è positivo, dall’altro invece può portare fiori giri”. Infine Juric è quasi sconsolato per il grave infortunio occorso a Schuurs, visto che per l’olandese si teme la rottura dei legamenti del ginocchio: “Sembra una cosa grave, le sensazioni non sono positive. Speriamo domani succeda un miracolo quando farà la risonanza“.