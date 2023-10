Pioli tende la mano a Tonali: “Così lo giudicherò. Leao felice di avermi come allenatore”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Juventus, match valevole per la nona giornata di Serie A

E’ vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli, che domai ospiterà la Juventus a San Siro per la nona giornata di Serie A.

Il Diavolo arriva ad una delle sfide più attese della stagione in piena emergenza, viste le defezioni di Sportiello e Chukwueze e le squalifiche di Theo Hernandez e Mike Maignan. Recuperano Rade Krunic e Pierre Kalulu, va verso il forfait invece Ruben Loftus-Cheek.

La conferenza di Pioli con Calciomercato.it:

Gruppo unito – “La sosta ci ha messo alle spalle la grandissima emozione vissuta contro il Genoa. Ci siamo ritrovati tutti giovedì. I ragazzi mi hanno fatto delle belle sorprese, siamo stati bene insieme. Mi piace quando ci emozioniamo tutti insieme”.

Sfida scudetto? Assolutamente sì, è la grande partita. La lotta per lo Scudetto si rivolge a 4 squadre, ma siamo solo alla nona giornata. Bisogna ripartire dalle cose buone e migliorare quelle che si possono fare meglio. Hanno una squadra strutturata per vincere”.

Punto sugli infortuni – “Recuperiamo Krunic e Kalulu. Non recuperiamo Loftus-Cheek che è guarito ma non è ancora al 100%”

Mirante – “E’ un portiere affidabile e stimato dai compagni sia per le qualità tecniche che morali. E’ pronto per fare il massimo. Sa leggere gli spazi e le situazioni”.

Scudetto – “Non credo che Allegri si sia risentito per le mie previsioni. Ma è evidente che sia un vantaggio preparare le partite in una settimana, anche se è certo che non sia matematico vincere”.

Esterno di destra – “L’alternativa più giusta è Romero che sta facendo benissimo. Sono contento se troverà spazio in queste partite. Anche Musah può giocare sulla destra, meno Okafor”.

Scommesse e Tonali – “Siamo rimasti sorpresi e scioccati di quanto sta succedendo. E’ chiaro che il nostro pensiero va a Sandro. Non mi sento di giudicarlo, ma lo farò per come riuscirà a riscattarsi da questo momento, magari diventando un esempio per altri. Oggi io voglio bene 100, sa che ci sono se ha bisogno di aiuto”.

Infortuni e sfortuna – “E’ chiaro che qualcosa non ha funzionato, anche se continuando così la media infortunati sarebbe eccezionale”.

Chiesa – “Cambia le dinamiche del modo di giocare la Juventus. Abbiamo chiaramente preparato delle situazioni difensive sia con Federica che senza. Ma non possiamo pensare sul singolo”.

Che Leao non aiuti la squadre in fase difensiva è un falso storico? – “Ho sempre pensato che Rafa è un giocatore contento di avere un allenatore come me e adesso lo penso ancora di più”.

Adli – “Mi piace quando i giocatori si identificano così tanto. Adli è un artista anche fuori dal campo. Ora lo aspettiamo in campo, deve capire di prendersi meno rischi, ma ci dà delle verticalizzazione importanti. Deve fare quello che sta facendo, sapendo che gioca in una posizione importante. Può diventare una bandiera? Può essere un giocatore che ha presente e futuro. E’ voluto rimanere con determinazione. Per le qualità che ha si merita tutto quello che sta ottenendo e ha margini di crescita. Continuando così può avere un grande futuro”.