Caputo, numeri e statistiche dell’attaccante centrale dell’Empoli

Caputo è la punta centrale in forza all’Empoli nella stagione 2023/2024. Non più giovanissimo, è una scelta affidabile al Fantacalcio?

Originario di Altamura, Francesco Caputo è un attaccante classe 1987, e dunque con molta esperienza nel calcio professionistico. Longevo e sempre pericoloso quando si tratta di fare gol, Caputo fa coppia nell’Empoli con Cancellieri nel 4-3-1-2 di mister Andreazzoli.

Finora il club toscano non sta andando bene in campionato, avendo raccolto soltanto quattro punti che non permettono di salire in una classifica di A che resta deficitaria. In queste prime gare del massimo torneo nazionale, come sta andando Caputo? L’ultima partita contro l’Udinese è stata positiva per lui? E al Fantacalcio è tuttora una scelta interessante? La scheda che segue, lo chiarirà e coglierà l’occasione per fare luce sui suoi numeri e statistiche. I dettagli.

Come ha giocato Caputo nell’ultima gara contro l’Udinese?

Finora Caputo ha giocato sei gare su otto di questo inizio di campionato, partendo sempre titolare tranne alla quarta giornata contro l’Empoli, in cui è entrato al minuto 60.

Il club toscano delle prime otto giornate ha avuto difficoltà a fare punti. Ne sa qualcosa il tecnico Paolo Zanetti, esonerato e sostituito da Aurelio Andreazzoli – per lui un ritorno all’Empoli.

In attesa delle gare della nona giornata, il club continua ad essere in piena zona retrocessione, con una vittoria, un pareggio e ben sei sconfitte, perciò non sono pochi coloro che attendono una svolta al ritorno al campionato – dopo lo stop per gli impegni della nazionale.

Francesco Caputo nell’ottava giornata di campionato contro l’Udinese ha ottenuto un sei al Fantavoto, esattamente come il compagno di reparto Cancellieri. Il longevo attaccante si era anche sbloccato in corso di gara trovando il suo primo gol in questo torneo, dopo un errore difensivo friulano, ma il Var ha poi annullato tutto.

A seguire è stato ottimamente marcato da Bijol e si è visto poco. La sufficienza è comunque meritata per l’impegno nel reparto avanzato, purtroppo per lui infruttuoso.

Caputo, i voti al Fantacalcio

Alla quinta e ad alla sesta giornata, gare che l’Empoli ha giocato tra le mura amiche contro Inter e Salernitana, Francesco Caputo non ha ottenuto un Fantavoto perché non entrato. Nelle altre invece è stato in campo sempre con un buon minutaggio, però finora senza mai brillare – raccogliendo voti compresi tra il 5,5 e il 6 come anche un 5 nella gara molto negativa contro la Roma (ingresso in campo per lui al minuto 60 e prestazione insufficiente come d’altronde quella della formazione empolese).

Non si è ancora sbloccato finora né a livello di gol, né a livello di assist, e probabilmente sta pagando la scarsa brillantezza del club ad inizio stagione, necessitando di un gioco di squadra di maggior qualità per avere più chance e capitalizzare.

Caputo come ha commentato su Instagram

La punta centrale nelle fila dell’Empoli, come molti suoi colleghi in squadra e altrove, ha un profilo Instagram dove commenta le partite della propria squadra o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

Ebbene, il calciatore originario di Altamura non si mostra, almeno ultimamente, assai attivo sul celebre social network, dato che il suo profilo contiene l’ultima foto che risale al 23 maggio scorso. C’è però anche un video del luglio scorso, in cui appare in una gara amichevole di pre-stagione.

Probabilmente Francesco Caputo attende di sbloccarsi in campionato, per festeggiare adeguatamente su Instagram con tifosi e giocatori del Fantacalcio che hanno scommesso su di lui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Empoli Fc Official (@empoli_fc_official)

Caputo nella probabile formazione della partita Fiorentina – Empoli

Nella nona giornata di campionato, la squadra toscana ritornerà a giocare in A dopo lo stop legato alle partite di qualificazione ai campionati europei 2024 della nostra nazionale di calcio.

Lunedì 23 ottobre troverà in trasferta la Fiorentina, che vuole confermarsi tra le prime della classifica. L’Empoli cercherà il colpaccio, e per farlo si affiderà con tutta probabilità anche all’esperienza dell’attaccante Caputo, il quale sicuramente spera di giocare bene ma soprattutto di segnare la sua prima rete in campionato.

Ebbene, quale potrebbe essere l’undici titolare che manderà in campo mister Aurelio Andreazzoli? Eccolo di seguito: Berisha; Cacace, Luperto, Ismajli, Ebuehi; Maleh, Grassi, Marin; Baldanzi; Cancellieri, Caputo.

Nessun particolare dubbio sulla coppia d’attacco, che auspica un Baldanzi particolarmente ispirato per provare a fare lo sgambetto alla Viola.

Caputo nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Francesco Caputo, dicevamo, non ha brillato finora, pur essendo spesso schierato da titolare ed avendo dunque un buon minutaggio. Nello scorso campionato ha giocato in 36 gare su 38 ed anche in questo potrebbe ripetere gli stessi numeri in quanto a presenze.

Ci si attende ovviamente almeno qualche gol da un giocatore non più giovanissimo, ma con le abilità da bomber. Ecco i numeri sintetici sul suo avvio di stagione, che di fatto ne riassumono il rendimento non ottimale:

Partite a voto: sei;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,58.

Francesco Caputo è una scelta affidabile al Fantacalcio?

L’attaccante, destro di piede, è di fatto una prima punta in grado di comportarsi bene sia in un attacco a due – come all’Empoli – sia in un attacco a tre come elemento centrale. Sa attaccare gli spazi ed in area di rigore va marcato con attenzione perché molto abile al tiro. Inoltre, è in grado di smarcarsi efficacemente, dando luogo a non pochi grattacapi alla difesa avversaria. Caputo dà una mano anche quando c’è da recuperare palla, grazie ad un pressing intenso.

Al Fantacalcio l’atleta non è una prima scelta ma un giocatore che potrebbe essere comunque preso perché, con il passaggio all’Empoli dalla Sampdoria nella scorsa stagione, la punta ha ritrovato brillantezza e gol.

Tuttora abbastanza affidabile al Fantacalcio per la titolarità sicura, seppur a corto di gol in questo inizio stagione, Caputo si rende idoneo ad un 3/4 slot al Classic o come prima/seconda riserva nel pacchetto di punte centrali al Mantra. Potrebbe valere circa 60/70 crediti su mille come acquisto, tenendo anche conto del fatto che è un rigorista.