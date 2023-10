Berardi, è scontro totale: lite furibonda

Berardi è uno dei grandi protagonisti del massimo campionato italiano; in passato è stato al centro di una lite a dir poco furibonda

La Serie A vanta grandi protagonisti e uno di questi è, senza ombra di dubbio, Berardi; l’esterno azzurro, in forza al Sassuolo, è tra i giocatori più forti del massimo campionato italiano. Abile nell’uno contro uno, in grado di creare la superiorità numerica, ama partire da destra per poi potersi accentrare e sfruttare, nel migliore dei modi, il suo piede sinistro. Il mancino di Berardi ha regalato diverse soddisfazioni ai propri tifosi come, ad esempio, il meraviglioso gol in casa dell’Inter che ha permesso ai neroverdi di conquistare tre punti fondamentali.

Berardi al Sassuolo è cresciuto tantissimo diventando uno dei giocatori più richiesti dalle big italiane; ad ogni sessione estiva di mercato si parla della possibilità di vedere l’esterno azzurro lontano da Reggio Emilia per fare quel definitivo salto di qualità e mostrare la sua tecnica in una squadra con obiettivi diversi da quelli del club neroverde.

Un giocatore come Berardi attira l’attenzione di diversi club e, nell’ultima sessione estiva di mercato, sul classe 1994 come riportato dal Corriere dello Sport era forte anche l’interesse della Lazio. Il club biancoceleste, considerando la qualificazione alla Champions League, cercava un rinforzo importante dal punto di vista offensivo per avere maggiore qualità e poter competere, al meglio, per gli obiettivi stagionali. Alla fine le cose sono andate diversamente con l’esterno azzurro al centro, suo malgrado, di un vero e proprio scontro.

Berardi-Lazio: la verità sul mancato trasferimento

Come detto, nell’ultima sessione estiva di mercato la Lazio aveva messo gli occhi su Berardi per andare a rinforzare, nel migliore dei modi, il proprio reparto offensivo. Alla fine l’esterno azzurro è rimasto al Sassuolo ma sembra esserci stato un vero e proprio scontro.

Sarri, tecnico biancoceleste, avrebbe voluto Berardi nella sua rosa in modo da avere un giocatore forte tecnicamente e in grado di aiutare la squadra a raggiungere i vari obiettivi; l’operazione non è andata a buon fine con Lotito che, a quanto sembra, non era intenzionato a pagare la richiesta di trenta milioni di euro.

La società neroverde, per privarsi di Berardi, ha sempre chiesto una cifra economica piuttosto alta e questo potrebbe essere il motivo che ha frenato il club capitolino. Il campione d’Europa con la nazionale azzurra è rimasto al Sassuolo e il mercato della Lazio, dal punto di vista offensiva, ha preso un’altra strada con la società ad aver portato Isaksen alla corte di Sarri.