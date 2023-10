“Andrà alla Juventus”: Conte, annuncio improvviso che scuote la Serie A

Dopo il no al Napoli, Antonio Conte continua a far parlare di sé per il suo ritorno in panchina. L’annuncio sulla Juventus

“Prendere una squadra in corsa? No, perché sono situazioni create prima”. Negli scorsi giorni, Antonio Conte ha spiegato così il suo no al Napoli a stagione già in corso.

A ‘Belve’, però, l’ex Juventus ed Inter non ha escluso un possibile futuro a Napoli o Roma: “Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono. Mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare questa esperienza”.

Sullo sfondo c’è anche la Juventus, dopo la ‘pace’ con Andrea Agnelli (che ha comunque lasciato la guida del club) e il riavvicinamento con l’ambiente nella recente festa bianconera. Oggi è arrivato un annuncio improvviso sul suo possibile ritorno sulla panchina della Juve.

Zazzaroni si sbilancia: “Conte andrà alla Juventus”

Ivan Zazzaroni, su ‘Radio Deejay’, ha affermato: “Secondo me Conte andrà alla Juventus. Secondo me va così. Se Allegri vince lo scudetto lo fanno santo. Nulla è impossibile, ma secondo me non ha la squadra per vincere lo scudetto”.

Retroscena anche sul Napoli ed il tentativo di De Laurentiis: “Pettegolezzo un cavolo, Conte è stato cercato. De Laurentiis è così, sente un po’ tutti. Antonio è stato cercato per arrivare”. Dal Napoli alla Juventus: l’ombra di Conte inizia ad incombere su diverse panchine di Serie A.